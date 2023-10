Lorenzo Baldassarri: distrutta la carenatura della Moto2

Per Lorenzo Baldassarri, la missione di fuoco al meeting di Moto2 al Mandalika Circuit è servita anche a farsi vedere nel paddock della GP. Il pilota della Yamaha non ha ancora un'offerta per il campionato mondiale Superbike 2024.

A parte l'irrimediabilmente inarrivabile Oliver König (Orelac Kawasaki), Lorenzo Baldassarri è il fanalino di coda dei partecipanti permanenti al Campionato Mondiale Superbike 2023 come diciannovesimo con soli 15 punti. L'italiano è alla sua prima stagione nella massima categoria del campionato mondiale di produzione, così come il suo team Yamaha GMT94.

Tutti i piloti Yamaha di quest'anno hanno un contratto con Yamaha Europe. I contratti di Andrea Locatelli, Dominique Aegerter e Remy Gardner sono già stati prolungati e Jonathan Rea è stato ingaggiato come successore di Toprak Razgatlioglu, passato alla BMW. Anche Bradley Ray è destinato a continuare. Tuttavia, il vicecampione del mondo Supersport 2022 non è riuscito a convincere il boss della Yamaha Andrea Dosoli.

Per Baldassarri, l'offerta di Fantic è arrivata al momento giusto per sostituire l'infortunato Celestino Vietti nella Moto2 al Mandalika Circuit. Il 26enne ha disputato 136 gare nella categoria intermedia del GP tra il 2014 e il 2021, ottenendo cinque vittorie e dodici podi. Un ritorno nel Campionato del Mondo Moto2 sarebbe un'alternativa plausibile per Baldassarri.

Ma, essendo 25° in griglia, è stato difficile per l'italiano brillare. All'ottavo giro, in 21a posizione, Baldassarri è andato a sbattere contro la carenatura della sua Fantic dopo una scivolata della ruota posteriore, che si è rotta in modo massiccio. Almeno il pilota della Yamaha ha portato a casa la sua moto al 23° posto.

"La moto è uno spettacolo", ha commentato Baldassarri. "Mi sono goduto la gara, anche se ho rotto il disco in una caduta da highsider al secondo giro. Poi ho lottato nel gruppo prima di perdere l'anteriore e quasi cadere di nuovo. Avevamo un buon ritmo e mi dispiace molto per il problema alla carenatura. Dopodiché, l'unica preoccupazione era finire la gara".