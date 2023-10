Lorenzo Baldassarri: carenagem de Moto2 destruída

Para Lorenzo Baldassarri, a missão de fogo na reunião de Moto2 no Circuito de Mandalika também serviu para se mostrar no paddock de GP. O piloto da Yamaha ainda não tem uma oferta para o Campeonato do Mundo de Superbike de 2024.

Para além do irremediavelmente ultrapassado Oliver König (Orelac Kawasaki), Lorenzo Baldassarri é o lanterna traseira dos participantes permanentes no Campeonato do Mundo de Superbike de 2023 como 19º classificado do Campeonato do Mundo com apenas 15 pontos. O italiano está a realizar a sua primeira temporada na categoria máxima do campeonato do mundo baseado na produção, tal como a sua equipa Yamaha GMT94.

Todos os pilotos da Yamaha deste ano têm contrato com a Yamaha Europa. Os contratos com Andrea Locatelli, Dominique Aegerter e Remy Gardner já foram prolongados e Jonathan Rea foi contratado como sucessor de Toprak Razgatlioglu, que mudou para a BMW. Bradley Ray também vai continuar. No entanto, o vice-campeão do Campeonato Mundial de Supersport de 2022 ainda não conseguiu convencer o chefe de corrida da Yamaha, Andrea Dosoli.

Para Baldassarri, a oferta da Fantic veio no momento certo para substituir o lesionado Celestino Vietti no encontro de Moto2 no Circuito Mandalika. O piloto de 26 anos disputou 136 corridas na categoria intermédia de GP entre 2014 e 2021, com cinco vitórias e doze pódios. Um regresso ao Campeonato do Mundo de Moto2 seria uma alternativa concebível para Baldassarri.

Mas como 25º na grelha, foi difícil para o italiano brilhar. Na oitava volta, em 21º lugar, Baldassarri embateu na carenagem da sua Fantic depois de uma derrapagem da roda traseira, que se partiu de forma massiva. Pelo menos, o piloto da Yamaha trouxe a sua moto para casa em 23º lugar.

"A moto é um espetáculo", elogiou Baldassarri. "Gostei da corrida, apesar de ter partido o meu disco numa queda de highsider na segunda volta. Depois lutei no grupo antes de perder a frente e quase cair novamente. Tivemos um bom ritmo e lamento muito o problema com a carenagem. Depois disso, a única preocupação era terminar a corrida".