Calendrier SBK 2024 : la date de Phillip Island est fixée

Alors que le calendrier provisoire du MotoGP 2024 a déjà été publié en septembre, le promoteur Dorna a tout au plus fourni une ossature pour le championnat du monde de Superbike.

Le meeting de Phillip Island est toutefois une constante en termes de calendrier. Le circuit australien accueille traditionnellement le début de la saison. En raison des restrictions imposées par les autorités pendant la pandémie de coronavirus, aucun meeting n'a eu lieu en Australie en 2021, et en 2022, la piste emblématique a été déplacée en fin de saison. Depuis cette année, Phillip Island est revenue à sa place habituelle depuis 2009, le dernier week-end de février.

Il en sera de même en 2024 : Comme l'a confirmé la fédération australienne, le circuit down-under, très apprécié des pilotes, accueillera le début de la saison du championnat du monde proche de la série du 23 au 25 février. Cette annonce marque le début de la vente des billets.

Comme précédemment, les championnats du monde Superbike et Supersport s'affronteront en Australie. Toprak Razgatlioglu participera alors à son premier week-end de course avec BMW et Jonathan Rea fera ses débuts avec Yamaha. Comme la série 300 ne se déroule que sur des pistes européennes, des courses des séries nationales (ASBK) sont donc prévues dans le programme-cadre.

"Nous sommes impatients de présenter à nouveau les pilotes les plus rapides de l'ASBK. C'est une occasion unique pour eux de se battre pour la victoire sous les yeux du championnat du monde de Superbike", a déclaré Peter Doyle de la fédération australienne. "Comme l'ont fait autrefois des Aussies comme Troy Corser, Troy Bayliss, Chris Vermeulen, Karl Muggeridge et Andrew Pitt avant de remporter des titres dans le championnat du monde Superbike et Supersport".