Calendario SBK 2024: fissata la data di Phillip Island

Mentre il calendario provvisorio della MotoGP 2024 è già stato pubblicato a settembre, il promotore Dorna ha fornito al massimo un quadro del Campionato Mondiale Superbike.

Una costante, tuttavia, è l'appuntamento di Phillip Island. Il circuito australiano ospita tradizionalmente l'apertura della stagione, solo che a causa della restrizione ufficiale durante la pandemia di Corona non c'è stato alcun incontro in Australia nel 2021, mentre nel 2022 l'iconica pista è stata spostata a fine stagione. Da quest'anno, Phillip Island è tornata al suo posto tradizionale, l'ultimo fine settimana di febbraio, che occupa dal 2009.

Sarà così anche nel 2024: Come confermato dalla federazione australiana, il circuito Down-Under, molto amato dai piloti, ospiterà l'apertura della stagione del campionato mondiale delle derivate di serie dal 23 al 25 febbraio. Questo annuncio segna l'inizio della vendita dei biglietti.

Come in precedenza, i campionati mondiali Superbike e Supersport si disputeranno in Australia. Toprak Razgatlioglu disputerà il suo primo weekend di gara con la BMW e Jonathan Rea farà il suo debutto con la Yamaha. Poiché la serie 300 si svolge solo su piste europee, il programma di supporto comprende anche gare della serie nazionale (ASBK).

"Non vediamo l'ora di presentare nuovamente i piloti più veloci dell'ASBK. È un'opportunità unica per loro di lottare per la vittoria davanti agli occhi del Campionato Mondiale Superbike", ha dichiarato Peter Doyle della federazione australiana. "Proprio come hanno fatto in passato australiani come Troy Corser, Troy Bayliss, Chris Vermeulen, Karl Muggeridge e Andrew Pitt prima di vincere i titoli del campionato mondiale Superbike e Supersport".