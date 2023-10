Calendário SBK 2024: Data de Phillip Island é fixada

A primeira data do Campeonato do Mundo de Superbikes de 2024 foi fixada. A abertura da época terá lugar tradicionalmente na Austrália, na pitoresca pista de Phillip Island.

Enquanto o calendário provisório para o MotoGP 2024 já foi publicado em setembro, a promotora Dorna forneceu, quando muito, um quadro para o Campeonato do Mundo de Superbike.

Uma constante, no entanto, é a reunião em Phillip Island. O circuito australiano tradicionalmente recebe a abertura da temporada, apenas por causa da restrição oficial durante a pandemia de Corona não houve reunião na Austrália em 2021, em 2022 a pista icônica mudou para o final da temporada. A partir deste ano, Phillip Island regressou ao seu lugar tradicional no último fim de semana de fevereiro, que ocupa desde 2009.

O mesmo acontecerá em 2024: Tal como confirmado pela federação australiana, o circuito de Down-Under, muito popular entre os pilotos, acolherá a abertura da época do campeonato do mundo baseado em séries de 23 a 25 de fevereiro. Este anúncio marca o início da venda de bilhetes.

Tal como anteriormente, os Campeonatos do Mundo de Superbike e de Supersport vão disputar-se na Austrália. Toprak Razgatlioglu disputará o seu primeiro fim de semana de corrida com a BMW e Jonathan Rea fará a sua estreia com a Yamaha. Uma vez que a série 300 só se realiza em pistas europeias, o programa de apoio inclui corridas da série nacional (ASBK).

"Estamos ansiosos por voltar a apresentar os pilotos mais rápidos da ASBK. É uma oportunidade única para eles lutarem pela vitória em frente aos olhos do Campeonato do Mundo de Superbikes", disse Peter Doyle da federação australiana. "Tal como fizeram australianos como Troy Corser, Troy Bayliss, Chris Vermeulen, Karl Muggeridge e Andrew Pitt antes de conquistarem títulos no Campeonato do Mundo de Superbike e Supersport."