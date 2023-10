Pas seulement vitesse de pointe et performance : un nouveau marketing est nécessaire

Tout au long de la saison 2023, les constructeurs Honda, Yamaha, Ducati, Aprilia et KTM ont discuté des prescriptions techniques du championnat du monde MotoGP pour 2027 à 2032. L'idée de base est de réduire la puissance du moteur et de ne pas laisser les coûts s'envoler davantage.

Sur les circuits les plus rapides, la catégorie MotoGP atteint aujourd'hui plus de 360 km/h, et peu de gravières sont conçues pour de telles pointes. Les Superbikes ne sont pas beaucoup plus lentes : le record est détenu par Tom Sykes avec 339,5 km/h, lors de la FP2 à Monza en 2012 avec une Kawasaki ZX-10R.

Comme il n'est pas possible d'agrandir à volonté les zones de dégagement, ce qui implique en outre des coûts élevés, la Fédération internationale de motocyclisme (FIM) et le promoteur Dorna travaillent de concert avec les constructeurs pour ralentir les machines dans les catégories de pointe MotoGP et SBK.

Contrairement à ce qui se faisait jusqu'à présent, cela ne se fera plus uniquement par la fixation du régime maximal pour les Superbikes, mais à partir de 2024 par la réduction de la capacité du réservoir de 24 à 21 litres et à partir de 2025 également par la consommation de carburant autorisée - le débit sera alors contrôlé par un capteur. Ainsi, non seulement les motos les plus performantes pourront être réduites, mais le sport de course gagnera également en importance pour les constructeurs. Car il faut alors développer des technologies qui sont importantes pour la durabilité.

"Nous devons accepter le fait que les motos vendues aujourd'hui pour la route sont beaucoup plus rapides qu'il y a dix ans", a déclaré Andrea Dosoli, responsable des courses sur route chez Yamaha, lors d'une interview exclusive accordée à SPEEDWEEK.com. "En revanche, la sécurité sur les circuits n'a pas été améliorée. Nous devons trouver un moyen pour l'avenir de rendre les machines un peu plus lentes, sans pour autant pénaliser les stratégies commerciales des constructeurs. Les motos doivent être limitées d'une certaine manière pour répondre aux conditions de sécurité".

"Les machines de série atteignent aujourd'hui des vitesses si étonnantes que nous nous demandons si nos clients, ou même les pilotes amateurs, sont capables de gérer la puissance de pointe", a ajouté l'Italien. "Nous devons probablement repenser notre marketing. Au lieu de la vitesse de pointe et de la puissance maximale, nous devrions mettre l'accent sur la qualité de la moto. Ensuite, nous parlerons d'efficacité, de maniabilité et de sensations sur la moto. Que l'on ne peut pas seulement apprécier la conduite quand on a le genou sur l'asphalte dans un virage".