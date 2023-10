Non solo velocità e prestazioni elevate: serve un nuovo marketing

Per decenni, gli argomenti vincenti dei produttori per la vendita di superbike di serie sono stati la potenza del motore e la velocità massima. In futuro le cose cambieranno.

Per tutta la stagione 2023, i costruttori Honda, Yamaha, Ducati, Aprilia e KTM hanno discusso i regolamenti tecnici del Campionato del Mondo MotoGP per il periodo 2027-2032. Le idee di base sono quelle di ridurre la potenza dei motori e di non far lievitare i costi.

Sulle piste più veloci, la classe MotoGP raggiunge oggi più di 360 km/h, e quasi nessuna ghiaia è progettata per questi valori massimi. Le superbike non sono molto più lente: il record è detenuto da Tom Sykes con 339,5 km/h, nelle FP2 a Monza 2012 su una Kawasaki ZX-10R.

Poiché le zone di deflusso non possono essere estese a piacimento, il che comporta costi elevati, la federazione mondiale FIM e il promotore Dorna stanno collaborando con i produttori per rallentare le macchine nelle categorie top MotoGP e SBK.

A differenza del passato, nelle superbike questo non avverrà più solo attraverso l'impostazione della velocità massima, ma, a partire dal 2024, attraverso la riduzione della capacità del serbatoio da 24 a 21 litri e, a partire dal 2025, anche attraverso il consumo di carburante consentito - la portata sarà quindi controllata attraverso un sensore. In questo modo, non solo le moto di classe superiore potranno essere limitate, ma anche le corse acquisteranno importanza per i produttori. Perché poi si dovranno sviluppare tecnologie importanti per la sostenibilità.

"Dobbiamo accettare il fatto che le moto vendute su strada oggi sono molto più veloci di dieci anni fa", ha dichiarato Andrea Dosoli, responsabile Yamaha per le corse su strada, in un'intervista esclusiva a SPEEDWEEK.com. "La sicurezza sui circuiti di gara, invece, non è migliorata. Dobbiamo trovare un modo per il futuro che renda le moto un po' più lente senza penalizzare le strategie commerciali dei costruttori. Le moto devono essere limitate in qualche modo per soddisfare le esigenze di sicurezza".

"Le moto di serie oggi raggiungono velocità così elevate che ci chiediamo se i nostri clienti o anche i piloti amatoriali siano in grado di gestire le massime prestazioni", ha aggiunto l'italiano. "Probabilmente dobbiamo ripensare il nostro marketing. Invece di parlare di velocità massima e di potenza massima, dovremmo concentrarci sulla bontà della moto. Poi parliamo di efficienza, maneggevolezza e sensazioni sulla moto. Che ci si possa divertire a guidare non solo quando si ha il ginocchio sull'asfalto in curva".