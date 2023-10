Não apenas velocidade máxima e desempenho: é necessário um novo marketing

Durante décadas, os argumentos de sucesso dos fabricantes na venda de superbikes de produção foram a potência do motor e a velocidade máxima. Isso vai mudar no futuro.

Durante toda a época de 2023, os fabricantes Honda, Yamaha, Ducati, Aprilia e KTM têm vindo a discutir os regulamentos técnicos do Campeonato do Mundo de MotoGP para 2027 a 2032. As ideias básicas por detrás disto são reduzir a potência do motor e não deixar que os custos aumentem ainda mais.

Nas pistas mais rápidas, a classe MotoGP atinge atualmente mais de 360 km/h, e quase nenhuma gravilha foi concebida para estes valores máximos. As superbikes não são muito mais lentas: o recorde é detido por Tom Sykes com 339,5 km/h, conduzido no FP2 em Monza 2012 numa Kawasaki ZX-10R.

Uma vez que as zonas de ultrapassagem não podem ser alargadas à vontade, o que também está associado a custos elevados, a federação mundial FIM e o promotor Dorna estão a trabalhar em conjunto com os fabricantes para abrandar as máquinas nas categorias de topo MotoGP e SBK.

Ao contrário do que acontecia no passado, nas superbikes já não será apenas através da regulação das rotações máximas, mas sim, a partir de 2024, através da redução da capacidade do depósito de 24 para 21 litros e, a partir de 2025, também através do consumo de combustível permitido - o caudal será então controlado através de um sensor. Desta forma, não só as motas superiores podem ser estranguladas, como também as corridas ganharão relevância para os fabricantes. Porque, nessa altura, têm de ser desenvolvidas tecnologias importantes para a sustentabilidade.

"Temos de aceitar que as motos vendidas para a estrada hoje são muito mais rápidas do que há dez anos", disse Andrea Dosoli, diretor de corridas de estrada da Yamaha, numa entrevista exclusiva à SPEEDWEEK.com. "A segurança nas pistas de corrida, por outro lado, não melhorou. Temos de encontrar um caminho para o futuro que torne as motos um pouco mais lentas sem penalizar as estratégias comerciais dos fabricantes. As motos têm de ser limitadas de alguma forma para responder às realidades de segurança."

"Atualmente, as motos de produção atingem velocidades tão incríveis que nos perguntamos se os nossos clientes ou mesmo os pilotos amadores são capazes de lidar com o desempenho máximo", acrescentou o italiano. "Provavelmente temos de repensar o nosso marketing. Em vez da velocidade máxima e da potência máxima, deveríamos concentrar-nos na qualidade da mota. Depois falamos de eficiência, maneabilidade e sensação na mota. Que se pode desfrutar da condução não apenas quando se tem o joelho no asfalto na curva."