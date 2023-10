La course avec des motos de série : Ducati domine

Avec la Panigale V4R et la Panigale V2, Ducati domine les championnats du monde Superbike et Supersport basés sur des machines de série. Quelle est l'importance du sport automobile proche de la série pour les succès de vente ?

Lors du week-end de course à Portimão, au Portugal, Ducati a remporté les deux titres constructeurs 2023 de cette année, tant en Supersport qu'en Superbike. Au cours du même week-end, Nicolò Bulega a remporté le championnat du monde des pilotes dans la catégorie Supersport sur Ducati Panigale V2, tandis qu'Álvaro Bautista a porté son avance à 60 points dans la catégorie Superbike et a remporté sa 56ème victoire en course avec la Ducati Panigale V4R. Ducati utilise la Panigale V4R depuis 2019 en Championnat du monde Superbike, et le constructeur italien est présent en Championnat du monde Supersport depuis 2022 avec la Panigale V2.

Au vu de ces succès, il est clair que Ducati souligne l'importance de la course avec des machines de série pour le développement et l'amélioration des motos de série et suggère qu'il y a peu de différences entre les motos de course à succès et les Ducati que tout le monde peut acheter chez son concessionnaire.

Dans le championnat du monde Superbike, qui se déroule depuis 1988, Ducati a remporté 19 fois le championnat du monde des constructeurs, tandis que toutes les autres marques participantes ont remporté les 17 titres de constructeurs restants. Lors de l'introduction du championnat du monde Superbike, un avantage de cylindrée a été accordé aux machines à moteur bicylindre. Les constructeurs japonais se sont affrontés avec des machines à quatre cylindres de 750 cm3 contre les machines à deux cylindres de 1000 cm3, supposées n'avoir aucune chance, et qui devaient enrichir le championnat du monde sur le plan acoustique.

Comme chacun sait, les choses se sont passées différemment : Ducati a développé des motos à moteur V2 compétitives, voire temporairement supérieures, à commencer par la 851 en 1988, avec laquelle le Français Raymond Roche a offert à Ducati son premier titre de champion du monde dans la catégorie Superbike en 1990. Dans les années qui ont suivi, le championnat du monde Superbike a parfois été relégué au rang de coupe Ducati, ce qui n'a pas beaucoup changé lorsque les motos à quatre cylindres de 1000 cm3 ont été autorisées à concourir à partir de 2003.

À partir de 2008, les machines V2 ont bénéficié d'une cylindrée plus importante (twins de 1200 contre quadricylindres de 1000), ce qui n'a toutefois donné qu'un bref avantage à Ducati. À partir de 2015, la série de victoires de Jonathan Rea sur Kawasaki ZX-10RR a commencé pour une durée de six ans. Depuis longtemps, Ducati s'était lancé dans le championnat du monde MotoGP avec un moteur V4, mais ce n'est qu'en 2018 que l'usine de Bologne s'est décidée à abandonner le moteur V2 pour développer à la place une toute nouvelle moto sportive avec un moteur V4, la Panigale V4. Il est donc logique qu'elle participe au championnat du monde de Superbike à partir de 2019. Comme le modèle de masse, la V4S, disposait de 1103 cm3 et ne pouvait donc pas être homologué, on a construit la V4R optimisée pour le championnat du monde de Superbike, qui a également épuisé le règlement en ce qui concerne le prix d'achat. Après une période de disette de dix ans, Álvaro Bautista a finalement remporté le championnat du monde de Superbike pour Ducati en 2022 sur la V4R.

En 2012, Ducati a été racheté par Audi (du groupe Volkswagen). Dans le même temps, les dernières caractéristiques prétendument indispensables des Ducati sportives ont été abandonnées : Les embrayages à sec cliquetants et râpeux, que seules de puissantes pattes d'artisans pouvaient actionner, ont disparu, tout comme les cadres tubulaires en treillis, dont la fabrication était très coûteuse. Avec le passage du V2 au V4 à partir de 2018, les traditionalistes et les experts du secteur prédisaient la disparition de la marque. Mais celle-ci n'avait pas eu lieu lorsque Ducati avait renoncé aux carburateurs à tiroirs ronds, difficiles à manœuvrer et chétifs, qui donnaient du caractère à la moto, ou aux soupapes à arbre royal qui grinçaient, et s'était étendu aux segments des cruisers et des enduros de voyage. Jusqu'à présent, seule la distribution desmodromique est restée une caractéristique unique des années 1970, et encore, pas sur tous les modèles. Il y a certes des traditionalistes Ducati que les modèles actuels rebutent, mais ils sont clairement en minorité.

Avant la période de disette de dix ans, Carlos Checa a remporté le championnat du monde Superbike en 2011 sur la 1089R. La même année, Ducati a vendu 42.200 motos. En 2022, elles étaient 61.562, soit une augmentation de 46 pour cent ! Une autre année record est attendue en 2023. Dans les années 1970, lorsque les modèles emblématiques avec V2 à arbre royal étaient construits, Ducati vendait environ 5000 motos par an et était parfois sous administration publique en raison de coûts incontrôlables.

Même sans titre Superbike, la situation commerciale n'a cessé de s'améliorer au cours des années. Casey Stoner a tout de même été sacré champion du monde de MotoGP en 2007 sur Ducati, et Franceso Bagnaia a fait de même en 2022. Cela pourrait laisser penser que les succès en course ne sont pas indispensables à la réussite économique d'un constructeur de motos à l'image sportive, bien que Ducati souligne à nouveau l'importance de la course après les succès de cette année. "Chez Ducati et Ducati Corse, nous pouvons compter sur d'excellents techniciens qui, grâce à leur engagement, maintiennent l'appellation "Made in Italy" tout en haut des classements des courses avec des motos proches de la série", déclare à ce sujet Claudio Domenicali, CEO de Ducati. "Grâce au transfert de connaissances de la course à la production de série, nous pouvons offrir à nos passionnés le meilleur en termes de technologie et d'émotion".