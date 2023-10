Corse con moto di serie: Ducati domina

Nel weekend di gara a Portimão/Portogallo, Ducati si è assicurata entrambi i titoli costruttori di quest'anno 2023 in entrambi i campionati mondiali Supersport e Superbike. Nello stesso weekend, Nicolò Bulega ha vinto il campionato mondiale piloti nella classe Supersport in sella alla Ducati Panigale V2, mentre Álvaro Bautista ha portato a 60 punti il suo vantaggio nella Superbike, conquistando la sua 56esima vittoria in gara in sella alla Ducati Panigale V4R. Ducati schiera la Panigale V4R nel Campionato Mondiale Superbike dal 2019, mentre la Casa italiana partecipa al Campionato Mondiale Supersport con la Panigale V2 dal 2022.

Alla luce di questi successi, è chiaro che Ducati sottolinea l'importanza di gareggiare con moto di serie per lo sviluppo e il miglioramento delle moto di serie e suggerisce che c'è poca differenza tra le moto da corsa di successo e le Ducati che chiunque può acquistare dal concessionario.

Nel Campionato Mondiale Superbike, che si disputa dal 1988, Ducati ha vinto il Campionato Costruttori per 19 volte, mentre tutti gli altri marchi partecipanti hanno vinto gli altri 17 titoli Costruttori. Quando è stato introdotto il Campionato Mondiale Superbike, le moto con motori bicilindrici hanno ottenuto un vantaggio in termini di cilindrata. I costruttori giapponesi gareggiarono con moto a quattro cilindri da 750 cc contro le bicilindriche, apparentemente senza speranza, che avrebbero dovuto arricchire il Campionato del Mondo con 1000 cc.

Come è noto, le cose andarono diversamente: Ducati sviluppò moto competitive e talvolta superiori con motori V2, a partire dal 1988 con la 851, con la quale il francese Raymond Roche portò al primo titolo mondiale Ducati nella categoria Superbike nel 1990. Negli anni successivi, il Campionato Mondiale Superbike degenerò temporaneamente nella Ducati Cup, che non cambiò significativamente quando, a partire dal 2003, vennero ammesse alle competizioni anche le moto a quattro cilindri da 1000 cc.

A partire dal 2008, alle moto V2 è stata concessa una cilindrata maggiore (bicilindriche da 1200 cc contro le quadricilindriche da 1000 cc), ma questo ha dato alla Ducati solo un breve vantaggio. La striscia di sei anni di vittorie di Jonathan Rea sulla Kawasaki ZX-10RR è iniziata nel 2015. La Ducati aveva già da tempo partecipato al Campionato del Mondo MotoGP con un motore V4, ma solo nel 2018 l'azienda bolognese ha deciso di abbandonare il motore V2 per sviluppare una moto sportiva completamente nuova e acquistabile con un motore V4: la Panigale V4. Logicamente, a partire dal 2019, la Panigale V4 ha partecipato al campionato mondiale Superbike. Poiché il modello di serie, la V4S, aveva 1103 cc e non era quindi omologabile, è stata realizzata la V4R, ottimizzata per il Campionato Mondiale Superbike e che ha anche esaurito le normative in termini di prezzo di acquisto. Dopo un periodo di inattività durato dieci anni, Álvaro Bautista tornò a vincere il Campionato Mondiale Superbike per la Ducati nel 2022 in sella alla V4R.

Nel 2012, Ducati è stata acquisita da Audi (dal Gruppo Volkswagen). Allo stesso tempo, sono state abbandonate le ultime caratteristiche apparentemente indispensabili della Ducati sportiva: Scompaiono le frizioni a secco, sferraglianti e stridenti, che solo le robuste zampe degli artigiani potevano azionare, così come i telai a traliccio, costosi da produrre. Con il passaggio dal V2 al V4 a partire dal 2018, i tradizionalisti e gli addetti ai lavori avevano previsto la scomparsa del marchio. Tuttavia, ciò non si era già verificato quando la Ducati aveva abbandonato i carburatori a lamelle rotonde, lenti e fastidiosi, o il cambio a valvole ad albero verticale, per espandersi nei segmenti delle cruiser e delle enduro da turismo. L'unico punto di forza rimasto degli anni Settanta è la distribuzione desmodromica delle valvole, e anche questa non è universale su tutti i modelli. Anche se ci sono tradizionalisti Ducati che non amano i modelli attuali, sono chiaramente una minoranza.

Prima del decennale, Carlos Checa ha vinto il Campionato Mondiale Superbike nel 2011 con la 1089R. Nello stesso anno, Ducati ha venduto 42.200 moto. Nel 2022 sono state 61.562, con un aumento del 46%! Si prevede che il 2023 sarà un altro anno record. Negli anni '70, quando i modelli iconici erano costruiti con un V2 ad albero motore, la Ducati vendeva circa 5.000 moto all'anno e a volte era sotto amministrazione statale a causa dei costi fuori controllo.

Dal punto di vista commerciale, le cose sono andate costantemente in salita negli anni senza titoli Superbike. Dopo tutto, Casey Stoner è diventato campione del mondo MotoGP con la Ducati nel 2007 e Franceso Bagnaia ha fatto lo stesso nel 2022. Questo potrebbe far pensare che il successo nelle corse non sia indispensabile per il successo economico di una casa motociclistica con un'immagine sportiva, anche se Ducati sottolinea ancora una volta l'importanza delle corse dopo i successi di quest'anno. "In Ducati e in Ducati Corse possiamo contare su tecnici eccezionali che con il loro impegno mantengono la denominazione "Made in Italy" ai vertici delle classifiche di gara con le moto di serie", afferma a questo proposito Claudio Domenicali, Amministratore Delegato di Ducati. "Grazie al trasferimento di conoscenze dalle corse alla produzione, possiamo offrire ai nostri appassionati il meglio in termini di tecnologia ed emozione."