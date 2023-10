Corridas com motas de produção: A Ducati domina

No fim de semana de corrida em Portimão/Portugal, a Ducati garantiu os dois títulos de Construtores deste ano de 2023 nos Campeonatos do Mundo de Supersport e Superbike. No mesmo fim de semana, Nicolò Bulega venceu o campeonato do mundo de pilotos na classe Supersport com a Ducati Panigale V2, enquanto Álvaro Bautista aumentou a sua liderança nas Superbikes para 60 pontos, conquistando a sua 56ª vitória na corrida com a Ducati Panigale V4R. A Ducati tem colocado em campo a Panigale V4R no Campeonato Mundial de Superbike desde 2019, enquanto o fabricante italiano tem competido no Campeonato Mundial de Supersport com a Panigale V2 desde 2022.

Em vista desses sucessos, é claro que a Ducati enfatiza a importância de correr com máquinas de produção para o desenvolvimento e melhoria das motos de produção e sugere que há pouca diferença entre as motos de corrida de sucesso e as Ducatis que qualquer um pode comprar do revendedor.

No Campeonato do Mundo de Superbike, que se disputa desde 1988, a Ducati ganhou o Campeonato de Construtores 19 vezes, tendo todas as outras marcas participantes ganho em conjunto os restantes 17 títulos de Construtores. Quando o Campeonato do Mundo de Superbike foi introduzido, as máquinas com motores de dois cilindros tinham uma vantagem em termos de cilindrada. Os fabricantes japoneses competiram com máquinas de 750cc de quatro cilindros contra as supostamente inúteis máquinas de dois cilindros, que deveriam enriquecer acusticamente o Campeonato do Mundo com 1000 cc.

Como é sabido, as coisas foram diferentes: a Ducati desenvolveu motos competitivas e por vezes superiores com motores V2, começando em 1988 com a 851, com a qual o francês Raymond Roche trouxe o primeiro título de campeão mundial para a Ducati na categoria Superbike em 1990. Nos anos seguintes, o Campeonato do Mundo de Superbike degenerou temporariamente na Taça Ducati, que não sofreu alterações significativas quando, a partir de 2003, as motos de quatro cilindros com 1000 cc também foram autorizadas a competir.

A partir de 2008, as máquinas V2 passaram a ter mais cilindrada (1200cc gémeas contra 1000cc quatro cilindros), mas isso só deu à Ducati uma breve vantagem. A série de seis anos de vitórias de Jonathan Rea com a Kawasaki ZX-10RR começou em 2015. A Ducati há muito que tinha entrado no Campeonato do Mundo de MotoGP com um motor V4, mas só em 2018 é que a empresa sediada em Bolonha decidiu abandonar o motor V2 e, em vez disso, desenvolver uma moto desportiva completamente nova e comprável com um motor V4 - a Panigale V4. Logicamente, eles também disputaram o Campeonato Mundial de Superbike com ele a partir de 2019. Como o modelo produzido em massa, o V4S, tinha 1103 cc e, portanto, não era passível de homologação, eles construíram o V4R, que foi otimizado para o Campeonato Mundial de Superbike e também esgotou os regulamentos em termos de preço de compra. Após um período de seca de dez anos, Álvaro Bautista finalmente venceu o Campeonato Mundial de Superbike novamente para a Ducati em 2022 com a V4R.

Em 2012, a Ducati foi adquirida pela Audi (do Grupo Volkswagen). Ao mesmo tempo, as últimas características supostamente indispensáveis da Ducati desportiva foram abandonadas: As embreagens secas que apenas as patas de artesãos robustos poderiam operar desapareceram, assim como os quadros de tubos de treliça, que eram caros de fabricar. Com a mudança da V2 para a V4 a partir de 2018, os tradicionalistas e os especialistas do sector previram o fim da marca. No entanto, isso já não se concretizou quando a Ducati dispensou os carburadores de deslizamento redondo, lentos e irritantes, ou as caixas de velocidades de válvulas de eixo vertical e expandiu-se para os segmentos de cruzeiros e enduro de turismo. O único ponto de venda único remanescente da década de 1970 é o comando de válvulas desmodrómico, e mesmo este não é universal em todos os modelos. Embora existam tradicionalistas da Ducati que não gostam dos modelos actuais, são claramente uma minoria.

Antes da seca de dez anos, Carlos Checa venceu o Campeonato Mundial de Superbike em 2011 no 1089R. No mesmo ano, a Ducati vendeu 42.200 motos. Em 2022, foram 61.562 - um aumento de 46 por cento! Espera-se que 2023 seja outro ano recorde. Na década de 1970, quando os modelos icónicos foram construídos com um eixo de hélice V2, a Ducati vendeu cerca de 5.000 motos por ano e esteve, por vezes, sob administração estatal devido a custos fora de controlo.

Comercialmente, as coisas foram subindo constantemente nos anos sem títulos de Superbike. Afinal, Casey Stoner tornou-se campeão mundial de MotoGP com a Ducati em 2007 e Franceso Bagnaia fez o mesmo em 2022. Isto pode levar a pensar que o sucesso nas corridas não é indispensável para o sucesso económico de um fabricante de motos com uma imagem desportiva, embora a Ducati enfatize mais uma vez a importância das corridas após os sucessos deste ano. "Na Ducati e na Ducati Corse, podemos contar com técnicos excepcionais cujo empenho mantém a designação "Made in Italy" no topo do ranking das corridas com motos de produção", diz Claudio Domenicali, CEO da Ducati, a este respeito. "Graças à transferência de conhecimentos da competição para a produção, podemos oferecer aos nossos entusiastas o melhor em termos de tecnologia e emoção."