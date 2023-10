Loris Baz (30): ¿Último recurso en el Campeonato del Mundo de Resistencia?

Era un problema de lujo en el que se había metido BMW con el sorprendente fichaje de Toprak Razgatlioglu. Porque con el Campeón del Mundo de 2021, Michael van der Mark, Scott Redding, Garrett Gerloff y Loris Baz, cinco pilotos fuertes tenían contrato para el Campeonato del Mundo de Superbike de 2024. Por diversas razones, se produjo la separación del francés.

Para Baz, apenas hay alternativas atractivas en el mundial de producción. El piloto de 30 años estuvo en ocasiones en conversaciones con el equipo Ducati Motocorsa, pero la competitiva V4R quedó en manos de Michael Rinaldi. Baz tendrá que buscar trabajo fuera del Campeonato del Mundo de Superbikes.

Una opción que siempre sería una posibilidad es competir en el Campeonato del Mundo de Resistencia. "Me encanta la Resistencia, fui uno de los primeros chicos jóvenes que se metió en la Resistencia en 2011, realmente me encanta", aseguraba Baz. "Veo todas las carreras y siempre he dicho que me encantaría hacer el Mundial de Superbike y la Resistencia juntos. Es difícil juntarlo, pero estoy seguro de que volveré algún día".

El piloto de BMW fue piloto reserva en el final del Bol d'Or de este año. Sin embargo, no llegó a correr. "Fue una experiencia súper bonita y genial estar con el equipo. Sólo intenté hacer un buen trabajo como cuarto piloto, tal y como se me pidió. Me gusta estar en una carrera con mi amigo Jérémy [Guarnoni] e intentar ayudarle", nos dijo Baz, "BMW también necesitaba ayuda para el equipo Tecmas-MRP-BMW Racing en la categoría Superstock para intentar conseguir el título para ellos. Fue una llamada de última hora. Me hacía mucha ilusión porque habría sido genial correr con Kenny [Foray] y Loïc [Arbel]. Pero por desgracia hubo un problema técnico al principio de la carrera".

Sin embargo, el Campeonato del Mundo de Resistencia por sí solo, con sus cuatro pruebas, no sería empleo suficiente para un atleta como Baz. Una serie nacional fuerte como el BSB o MotoAmerica sería concebible como complemento.