Loris Baz (30 ans) : Dernier recours : le championnat du monde d'endurance ?

C'était un problème de luxe que BMW s'était créé avec l'engagement surprise de Toprak Razgatlioglu. En effet, avec le champion du monde 2021, Michael van der Mark, Scott Redding, Garrett Gerloff et Loris Baz, cinq pilotes forts avaient signé un contrat pour le championnat du monde Superbike 2024. Pour différentes raisons, la séparation avec le Français a eu lieu.

Pour Baz, il n'y a guère d'alternatives intéressantes dans le championnat du monde proche de la série. Le pilote de 30 ans a été un temps pressenti au sein du team Ducati Motocorsa, mais c'est Michael Rinaldi qui s'est assuré la V4R compétitive. Baz devra également chercher un emploi en dehors du championnat du monde Superbike.

Une possibilité qui serait toujours envisageable est de participer au championnat du monde d'endurance. "J'adore l'endurance, j'ai été l'un des premiers jeunes à m'y lancer en 2011, j'adore vraiment ça", a assuré Baz, "je regarde chaque course et j'ai toujours dit que j'aimerais bien faire le championnat du monde Superbike et l'endurance ensemble. C'est difficile de combiner les deux, mais je suis sûr que je reviendrai un jour".

Le pilote BMW était présent en tant que pilote de réserve lors de la finale du Bol d'Or de cette année. Il n'a toutefois pas participé à la course. "C'était une expérience super sympa et super d'être avec l'équipe. J'ai juste essayé de faire un bon travail en tant que quatrième pilote, comme on me l'a demandé. De toute façon, j'aime être en course avec mon ami Jérémy [Guarnoni] et j'ai essayé de l'aider", a raconté Baz. "BMW a ensuite eu besoin d'aide pour l'équipe Tecmas-MRP-BMW Racing dans la catégorie Superstock afin d'essayer de décrocher le titre pour eux. C'était un appel de dernière minute. J'étais très impatient, car cela aurait été vraiment génial de courir avec Kenny [Foray] et Loïc [Arbel]. Mais malheureusement, il y a eu un problème technique au début de la course".

Le championnat du monde d'endurance seul, avec ses quatre épreuves, ne serait toutefois pas une occupation suffisante pour un athlète comme Baz. Pour compléter, une série nationale forte comme la BSB ou la MotoAmerica serait envisageable.