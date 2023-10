Loris Baz (30): ultima spiaggia per il Campionato del Mondo Endurance?

Con l'ingaggio di Toprak Razgatlioglu, BMW ha messo sotto contratto un pilota di troppo per il Campionato Mondiale Superbike 2024. A cadere nella ruggine è Loris Baz, che quest'anno corre per Bonovo action.

Era un problema di lusso quello in cui si era cacciata BMW con il sorprendente ingaggio di Toprak Razgatlioglu. Perché con il campione del mondo 2021, Michael van der Mark, Scott Redding, Garrett Gerloff e Loris Baz, cinque forti piloti avevano un contratto per il campionato mondiale Superbike 2024. Per vari motivi, è avvenuta la separazione dal francese.

Per Baz non ci sono alternative interessanti nel campionato mondiale di serie. Il 30enne è stato a volte in discussione con il team Ducati Motocorsa, ma la competitiva V4R è stata assicurata da Michael Rinaldi. Baz dovrà cercare un lavoro al di fuori del Campionato Mondiale Superbike.

Un'opzione sempre possibile è quella di partecipare al Campionato del Mondo Endurance. "Adoro l'Endurance, sono stato uno dei primi giovani ad entrare nel 2011 - lo adoro davvero", ha affermato Baz. "Guardo ogni gara e ho sempre detto che mi sarebbe piaciuto fare il Mondiale Superbike e l'Endurance insieme. È difficile da mettere insieme, ma sono sicuro che un giorno tornerò".

Il pilota della BMW ha fatto da riserva alla finale del Bol d'Or di quest'anno. Tuttavia, non ha potuto gareggiare. "È stata una bellissima esperienza ed è stato bello stare con la squadra. Ho solo cercato di fare un buon lavoro come quarto pilota, come mi era stato chiesto. Mi piace comunque partecipare a una gara con il mio amico Jérémy [Guarnoni] e cercare di aiutarlo", ci ha detto Baz. "BMW aveva poi bisogno di aiuto per il team Tecmas-MRP-BMW Racing nella classe Superstock per cercare di ottenere il titolo. È stata una chiamata dell'ultimo minuto. Non vedevo l'ora, perché sarebbe stato davvero bello correre con Kenny [Foray] e Loïc [Arbel]. Ma purtroppo c'è stato un problema tecnico all'inizio della gara".

Tuttavia, il solo Campionato del Mondo Endurance con i suoi quattro eventi non sarebbe sufficiente per un atleta come Baz. Una serie nazionale forte come il BSB o la MotoAmerica sarebbe concepibile come supplemento.