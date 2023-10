Loris Baz (30): Campeonato do Mundo de Endurance em último recurso?

Foi um problema de luxo em que a BMW se meteu com a surpreendente contratação de Toprak Razgatlioglu. Porque com o Campeão Mundial de 2021, Michael van der Mark, Scott Redding, Garrett Gerloff e Loris Baz, cinco pilotos fortes tinham um contrato para o Campeonato Mundial de Superbike de 2024. Por várias razões, a separação do francês ocorreu.

Para Baz, quase não existem alternativas atractivas no campeonato do mundo baseado na produção. O piloto de 30 anos esteve por vezes em discussão com a equipa Motocorsa da Ducati, mas a competitiva V4R foi assegurada por Michael Rinaldi. Baz terá de procurar um emprego fora do Campeonato do Mundo de Superbike.

Uma opção que será sempre uma possibilidade é competir no Campeonato do Mundo de Endurance. "Adoro o Endurance, fui um dos primeiros jovens a entrar no Endurance em 2011 - adoro-o mesmo", afirmou Baz. "Vejo todas as corridas e sempre disse que adorava fazer o World Superbike e o Endurance juntos. É difícil juntar as duas coisas, mas tenho a certeza que vou voltar um dia."

O piloto da BMW foi piloto de reserva na final do Bol d'Or deste ano. No entanto, não chegou a correr. "Foi uma experiência muito agradável e foi ótimo estar com a equipa. Tentei apenas fazer um bom trabalho como quarto piloto, como me foi pedido. Gosto de estar numa corrida com o meu amigo Jérémy [Guarnoni] e tentar ajudá-lo", disse-nos Baz. "A BMW também precisava de ajuda para a equipa Tecmas-MRP-BMW Racing na classe Superstock para tentar conquistar o título para eles. Foi uma chamada de última hora. Estava ansioso por isso porque teria sido muito bom correr com o Kenny [Foray] e o Loïc [Arbel]. Mas infelizmente houve um problema técnico no início da corrida".

No entanto, o Campeonato do Mundo de Enduro, com os seus quatro eventos, não seria suficiente para um atleta como Baz. Uma série nacional forte como o BSB ou o MotoAmerica seria concebível como complemento.