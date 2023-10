Poids minimum : pas de 30 kg supplémentaires pour Alvaro Bautista

Le 11 octobre, la Fédération internationale de motocyclisme (FIM) et Dorna, le promoteur du SBK, ont publié les grandes lignes du règlement technique qui entrera en vigueur en 2024. Ce règlement prévoit notamment qu'à partir de la prochaine saison du championnat du monde de Superbike, le pilote devra porter un poids minimum avec sa moto.

"Le terme 'poids combiné' n'est pas vraiment le bon", a expliqué le directeur exécutif du SBK, Gregorio Lavilla. "Car cela signifierait que tous les pilotes plus leur moto doivent peser le même poids. Or, ce n'est pas le cas. Cette année, le poids minimum pour les motos est de 168 kilos. Or, chez les pilotes, il y a 30 kilos de différence entre le plus lourd et le plus léger. Il n'a jamais été dans notre intention que le plus léger doive charger 30 kilos pour répondre à l'appellation 'poids combiné'. Dans le sport automobile, il n'y a généralement pas plus de 10 kilos de poids supplémentaire. Les motos sont conçues avec un certain poids, alors 10 kg de charge supplémentaire sont déjà énormes".

Lors d'un vote anonyme, les constructeurs se sont mis d'accord sur une autre formule, que la FIM et Dorna ont acceptée.



Le poids moyen d'un pilote en tenue complète a été fixé à 80 kg. Celui qui se trouve en dessous doit porter 50 pour cent de la différence comme poids supplémentaire. Par exemple, si un coureur pèse 66 kg, la différence serait de 14 kg, soit un poids supplémentaire de 7 kg.

"Les coureurs les plus légers devront ajouter 5 ou 6 kg", explique Lavilla. "Nous faisons cela parce que dans le championnat du monde Superbike, nous avons besoin d'instruments pour mettre certaines choses au même niveau".



La forme et l'emplacement des poids supplémentaires nécessaires sur la moto sont laissés à l'appréciation des équipes, à condition que cela se fasse de manière sûre.

Avec l'introduction de la règle du poids, l'équilibrage tant décrié par le biais du régime maximal est au moins partiellement supprimé, ce qui a conduit le moteur de série de la Ducati V4R à tourner 900/min plus haut que ce qui est actuellement autorisé pour le groupe en championnat du monde Superbike.

À l'avenir, le régime autorisé sera défini en début de saison et Ducati pourra probablement revenir au régime initial de 16 350 tr/min, contre 15 600 tr/min actuellement. Le régime ne sera plus modifié au cours de la saison, à moins qu'un constructeur ne soit autorisé à apporter des modifications au moteur (Concession Parts) ou au châssis (Super Concession Parts).