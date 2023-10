Peso minimo: 30 kg in più per Alvaro Bautista

Nell'ambito dell'ampia revisione delle regole del Campionato Mondiale Superbike a partire dal 2024, sarà introdotto anche un peso minimo per pilota e moto. SPEEDWEEK.com spiega come funzionerà.

L'11 ottobre, la federazione mondiale di motociclismo FIM e il promotore SBK Dorna hanno pubblicato le caratteristiche principali dei regolamenti tecnici che si applicheranno a partire dal 2024. In particolare, a partire dalla prossima stagione, nel Campionato Mondiale Superbike sarà stabilito un peso minimo per il pilota in equipaggiamento completo e per la sua moto.

"Peso combinato" è in realtà il termine sbagliato", ha spiegato il direttore esecutivo della SBK Gregorio Lavilla. "Perché significherebbe che tutti i piloti e la loro moto devono pesare allo stesso modo. Ma non è così. Quest'anno il peso minimo delle moto è di 168 kg. Ma tra i piloti c'è una differenza di 30 kg tra il più pesante e il più leggero. Non è mai stata nostra intenzione che il più leggero dovesse pesare 30 chilogrammi per essere all'altezza della denominazione "peso combinato". Se si guarda al motorsport, di solito non ci sono più di 10 chilogrammi di peso in più. Le moto sono progettate tenendo conto di un certo peso, quindi anche 10 chilogrammi di carico utile sono un'enormità".

In una votazione anonima, i produttori hanno invece concordato una formula diversa, che la FIM e la Dorna hanno accettato.



Per un pilota in equipaggiamento completo, è stato definito un peso medio di 80 kg. Chiunque pesi meno di questa cifra deve portare il 50% della differenza come peso extra. Se un pilota pesa 66 chilogrammi, per esempio, la differenza sarebbe di 14 chilogrammi, quindi sarebbe dovuto un peso extra di 7 kg.

"I corridori più leggeri dovranno aggiungere 5 o 6 kg", ha detto Lavilla. "Lo facciamo perché nel Campionato Mondiale Superbike abbiamo bisogno di strumenti per portare certe cose allo stesso livello".



I team potranno decidere in quale forma e dove aggiungere i pesi necessari alla moto, a patto che ciò avvenga in modo sicuro.

L'introduzione della regola del peso abolirà almeno in parte il tanto criticato bilanciamento tramite i giri massimi, che ha portato il motore di serie della Ducati V4R a girare a 900 giri/min in più rispetto a quanto gli è attualmente consentito nel Campionato Mondiale Superbike.

In futuro, il regime di rotazione del motore sarà definito all'inizio della stagione e probabilmente alla Ducati sarà consentito di tornare ai 16.350 giri/min originali - attualmente sono solo 15.600 giri/min. Nel prosieguo della stagione, i regimi non saranno modificati a meno che un costruttore non ottenga modifiche al motore (parti in concessione) o al telaio (parti in super concessione).