Peso mínimo: 30 kg a mais para Alvaro Bautista

A 11 de outubro, a federação mundial de motociclismo FIM e a Dorna, promotora do SBK, publicaram as principais características dos regulamentos técnicos que serão aplicados a partir de 2024. Parte disso é que, a partir da próxima época no Campeonato do Mundo de Superbike, haverá um peso mínimo para o piloto em equipamento completo juntamente com a sua mota.

Na verdade, "peso combinado" é o termo errado", explicou o Diretor Executivo da SBK, Gregorio Lavilla. "Porque isso significaria que todos os pilotos e a sua mota têm de pesar o mesmo. Mas não é esse o caso. O peso mínimo para as motos este ano é de 168 quilogramas. Mas entre os pilotos, há uma diferença de 30 quilos entre o mais pesado e o mais leve. Nunca foi nossa intenção que o mais leve tivesse de pesar 30 quilos para fazer jus à designação de "peso combinado". Se olharmos para o desporto motorizado, normalmente não há mais de 10 quilos de peso extra. As motos são concebidas com um determinado peso em mente, por isso, mesmo 10 kg de carga útil é enorme."

Numa votação anónima, os fabricantes chegaram a acordo sobre uma fórmula diferente, com a qual a FIM e a Dorna concordaram.



Para um piloto com o equipamento completo, 80 kg foi definido como o peso médio. Quem pesar menos do que isso tem de carregar 50% da diferença como peso extra. Se um piloto pesa 66 quilogramas, por exemplo, a diferença seria de 14 quilogramas, pelo que seria necessário um peso extra de 7 kg.

"Os ciclistas mais leves terão de adicionar 5 ou 6 kg", disse Lavilla. "Fazemos isso porque no Campeonato Mundial de Superbike precisamos de instrumentos para colocar certas coisas no mesmo nível."



A forma e o local onde as equipas adicionam os pesos extra necessários à moto são da sua responsabilidade, desde que o façam de forma segura.

A introdução da regra do peso irá abolir, pelo menos parcialmente, o muito criticado equilíbrio através das rotações máximas, que resultou no motor de produção da Ducati V4R a acelerar 900/min mais do que a unidade está atualmente autorizada no Campeonato do Mundo de Superbike.

No futuro, a velocidade permitida do motor será definida no início da temporada, e a Ducati provavelmente será autorizada a voltar às 16.350 rpm originais - atualmente são apenas 15.600 rpm. No decorrer da temporada, as rotações não serão alteradas, a menos que um fabricante receba alterações no motor (peças de concessão) ou no chassis (peças de super concessão).