Troy Corser sur BMW : à 51 ans à Brands Hatch

La BMW F900 Cup, qui n'existe que depuis cette année et uniquement en Grande-Bretagne, jouit d'une grande popularité. Le nombre de participants est si élevé que deux courses de qualification sont organisées. Les 16 premiers se qualifient directement pour la course principale et quatre autres places sont attribuées dans la course de la dernière chance.

Les participants sont un mélange de jeunes pilotes et de pilotes expérimentés - Michael Rutter s'est notamment inscrit. A 51 ans, l'Anglais se défoule dans la coupe de marque et est monté plusieurs fois sur le podium. A 51 ans également, un double champion du monde de Superbike, Troy Corser, a fait son apparition dans la coupe F900 lors de la finale à Brands Hatch le week-end dernier.

Le pilote aux 33 victoires de courses et 43 pole positions a d'abord dû s'habituer à la moto et, après une seule séance d'essais libres, il n'a pu faire mieux que 14e lors des qualifications sur le mouillé. "La moto est maniable et se conduit très bien - seul le rapport était un peu trop court", a déclaré Corser en souriant.

Cinquième des heat races, l'Australien s'est facilement qualifié pour la course principale, où il a terminé huitième. Troy Corser a encore de la vitesse à revendre !

La première Coupe F900 a été remportée par Richard Cooper.