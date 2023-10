Troy Corser na BMW: em Brands Hatch aos 51 anos

No fim de semana passado, o final da temporada da série British Superbike teve lugar em Brands Hatch. No programa de apoio, Troy Corser numa BMW F900 causou agitação nas bancadas.

A BMW F900 Cup só existe desde este ano e apenas na Grã-Bretanha e goza de grande popularidade. O número de participantes é tão grande que se realizam duas corridas eliminatórias. Os 16 primeiros classificam-se diretamente para a corrida principal e são atribuídos mais quatro lugares de partida na corrida de última oportunidade.

O grupo de participantes é uma mistura colorida de pilotos jovens e experientes, entre os quais Michael Rutter. Com 51 anos de idade, o inglês está a divertir-se na Taça de uma só marca e já terminou no pódio várias vezes. Também com 51 anos de idade, Troy Corser, bicampeão mundial de Superbike, fez a sua estreia na Taça F900 na final em Brands Hatch no fim de semana passado.

No início, o 33 vezes vencedor de corridas e 43 vezes vencedor de poles teve de se habituar à moto e, depois de apenas uma sessão de treinos livres na sessão de qualificação molhada, não foi além do 14º lugar. "A moto é manejável e anda muito bem - só que a relação de caixa de velocidades era um pouco curta", sorriu Corser.

Na corrida de aquecimento, o australiano qualificou-se facilmente em quinto lugar para a corrida principal e terminou em oitavo. Ainda há muita velocidade em Troy Corser!

A primeira Taça F900 foi ganha por Richard Cooper.