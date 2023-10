Honneur tardif à Bayliss et Corser en Australie

Les pilotes de course australiens ont marqué l'histoire du championnat du monde de Superbike. Troy Corser a été le premier Australien à remporter le championnat du monde en 1996 avec Ducati, puis un deuxième titre en 2005 avec Suzuki. Pendant longtemps, l'homme de 51 ans a dominé les statistiques avec le plus grand nombre de départs en course (377) et le plus grand nombre de pôles (43). Entre-temps, Jonathan Rea et Tom Sykes ont dépassé le vétéran de Wollolong. Troy Bayliss, originaire de Taree, a remporté trois titres avec Ducati en 2001, 2006 et 2008 et reste, à 54 ans, l'un des pilotes de course les plus populaires.

Wollolong et Taree se trouvent en Nouvelle-Galles du Sud (NSW), le deuxième État le plus peuplé d'Australie. Le NSW est plus de deux fois plus grand que l'Allemagne, mais ne compte que huit millions d'habitants au lieu de 80.

Bayliss et Corser ont commencé leur carrière au sein de l'association Motorcycling NSW, une organisation semblable aux associations locales de sport automobile de l'ADAC dans notre pays. Les mérites des deux légendes du Superbike sont désormais reconnus. Lors d'une cérémonie qui aura lieu le 11 novembre, ils seront intronisés au 'Motorcycling NSW Hall of Fame'.

Ceux qui se demandent pourquoi l'admission n'a lieu que maintenant : Le Hall of Fame n'a été créé que cette année !

Au total, 13 pilotes issus des disciplines de la course sur route, du motocross et du speedway seront intronisés au Hall of Fame, dont les champions du monde MotoGP/500 Casey Stoner et Wayne Gardner.

"Nous sommes incroyablement fiers d'honorer ces 13 personnalités exceptionnelles - c'est un événement majeur pour notre organisation", a déclaré Daniel Rushworth de Motorcycling NSW. "Ces légendes se sont distinguées dans le monde entier dans leurs disciplines respectives et ont atteint le sommet. Leur dévouement, leurs performances et leur engagement sans faille ont non seulement enrichi le sport, mais servent également d'inspiration aux coureurs de tous âges et de toutes générations. Chacun de leurs parcours témoigne de leur passion, de leur courage et de leur quête inlassable de l'excellence".