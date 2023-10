Onore in ritardo per Bayliss e Corser in Australia

I piloti australiani hanno segnato la storia del Campionato mondiale Superbike. Troy Corser è stato il primo australiano a vincere il campionato mondiale nel 1996 con la Ducati e nel 2005 ha conquistato un secondo titolo con la Suzuki. Per molto tempo, il 51enne ha guidato le statistiche con il maggior numero di partenze (377) e di pole position (43). Nel frattempo, Jonathan Rea e Tom Sykes hanno superato il vecchio cavallo di battaglia di Wollolong. Troy Bayliss, nato a Taree, ha vinto tre titoli con la Ducati, nel 2001, 2006 e 2008, e il 54enne è ancora oggi uno dei piloti più popolari.

Wollolong e Taree si trovano nel Nuovo Galles del Sud (NSW), il secondo stato più densamente popolato dell'Australia. Il NSW è grande più del doppio della Germania, ma conta solo otto milioni di abitanti invece di 80.

Bayliss e Corser hanno iniziato la loro carriera nell'associazione Motorcycling NSW, un'organizzazione simile alle associazioni motoristiche locali dell'ADAC in questo Paese. I meriti delle due leggende della superbike vengono ora onorati. Nel corso di una cerimonia che si terrà l'11 novembre, saranno inseriti nella "Motorcycling NSW Hall of Fame".

Per coloro che si chiedono perché l'inserimento avvenga solo ora, la Hall of Fame è stata istituita solo ora: La Hall of Fame è stata istituita solo quest'anno!

Un totale di 13 piloti provenienti dalle discipline delle corse su strada, del motocross e dello speedway saranno inseriti nella Hall of Fame, compresi i campioni del mondo MotoGP/500cc Casey Stoner e Wayne Gardner.

"Siamo incredibilmente orgogliosi di onorare queste 13 persone eccezionali: è un'occasione importante per la nostra organizzazione", ha dichiarato Daniel Rushworth di Motorcycling NSW. "Queste leggende hanno eccelso e raggiunto l'apice nelle rispettive discipline in tutto il mondo. La loro dedizione, i loro risultati e i loro sforzi instancabili non solo hanno arricchito lo sport, ma sono anche fonte di ispirazione per i motociclisti di tutte le età e generazioni. Ogni loro viaggio è una testimonianza della passione, del coraggio e della ricerca incessante dell'eccellenza".