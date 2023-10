Bayliss e Corser são os últimos a serem homenageados na Austrália

Troy Bayliss e Troy Corser não só têm o mesmo nome próprio, como também são originários do estado australiano de New South Wales. Ao mesmo tempo, os Campeões do Mundo de Superbike são homenageados no seu país natal.

Os pilotos australianos têm moldado a história do Campeonato do Mundo de Superbike. Troy Corser foi o primeiro australiano a vencer o campeonato do mundo em 1996 com a Ducati e, em 2005, conquistou um segundo título com a Suzuki. Durante muito tempo, o piloto de 51 anos liderou as estatísticas com o maior número de partidas em corridas (377) e o maior número de poles (43). Entretanto, Jonathan Rea e Tom Sykes ultrapassaram o velho cavalo de guerra de Wollolong. Três títulos com a Ducati foram conquistados por Troy Bayliss, nascido em Taree, em 2001, 2006 e 2008, e o piloto de 54 anos ainda é um dos mais populares da atualidade.

Wollolong e Taree estão localizadas em New South Wales (NSW), o segundo estado mais densamente povoado da Austrália. NSW tem mais do dobro do tamanho da Alemanha, mas tem apenas oito em vez de 80 milhões de habitantes.

Bayliss e Corser iniciaram as suas carreiras na associação Motorcycling NSW, uma organização semelhante às associações locais de desportos motorizados da ADAC neste país. Os méritos das duas lendas das superbikes estão agora a ser honrados. Numa cerimónia a 11 de novembro, serão introduzidos no "Motorcycling NSW Hall of Fame".

Para aqueles que se perguntam porque é que a indução só está a acontecer agora: O Hall of Fame só foi criado este ano!

Um total de 13 pilotos das disciplinas de corridas de estrada, motocross e speedway serão introduzidos no Hall of Fame, incluindo os campeões mundiais de MotoGP/500cc Casey Stoner e Wayne Gardner.

"Estamos incrivelmente orgulhosos de homenagear estes 13 indivíduos excepcionais - é uma ocasião importante para a nossa organização", disse Daniel Rushworth, da Motorcycling NSW. "Estas lendas destacaram-se e atingiram o auge nas suas respectivas disciplinas em todo o mundo. A sua dedicação, conquistas e esforços incansáveis não só enriqueceram o desporto, como também servem de inspiração para os pilotos de todas as idades e gerações. Todos os seus percursos são um testemunho da paixão, da coragem e da busca incessante da excelência."