Oficial: Andrea Iannone con Ducati en el Mundial de SBK

Ha sido un secreto a voces durante meses, ahora el Team Go Eleven Ducati lo ha confirmado: Andrea Iannone, de 34 años, disputará para ellos el Campeonato del Mundo de Superbike 2024, ocupando el lugar de Philipp Öttl.

La sanción de cuatro años de Andrea Iannone por dopaje, que recibió por tomar la sustancia prohibida drostanolona después del GP de Sepang el 3 de noviembre de 2019, termina el 16 de diciembre de 2023.



El piloto, que ahora tiene 34 años, ha estado haciendo intensos esfuerzos para volver a la competición profesional desde 2022, y las conversaciones con el equipo Go Eleven Ducati, para el que pilota esta temporada el alemán Philipp Öttl, se concretaron el pasado mes de julio.

Iannone puede contar con el apoyo del director general de Ducati Corse, Gigi Dall'Igna. "Andrea es un piloto que fue importante para mí al principio de mi etapa en Ducati", dijo el italiano a SPEEDWEEK.com. "Ya ganó carreras para mí en el Campeonato del Mundo de 125cc. Pero lo más importante es que estaba en Ducati cuando empecé allí a finales de 2013. Posteriormente aseguró la primera victoria de Ducati en MotoGP desde 2010 en Spielberg en 2016. Soy un hombre que agradece esos méritos y los respeta."

El equipo Go-Eleven acaba de confirmar el fichaje del 13 veces ganador de GP (1 de MotoGP) para el Mundial de Superbike de 2024.



"He esperado mucho tiempo para este momento y finalmente estoy de vuelta en el camino correcto en el que he pasado mi vida", compartió Iannone. "Doy las gracias a Gigi Dall'Igna, Paolo Ciabatti, Claudio Domenicali, Marco Zambenedetti y a todo el equipo Go-Eleven por su confianza. Con su apoyo, he redescubierto el entusiasmo que tenía de niño. Estoy entusiasmado".

Zambenedetti, Coordinador Técnico de Ducati Corse para el Campeonato del Mundo de Superbikes, señaló: "Estoy encantado de que Andrea vuelva a Ducati. Es un piloto con talento que todavía tiene mucho que dar a este deporte. Después de una pausa tan larga, será importante darle el tiempo que necesita para volver a ser uno con la moto. Tendrá a su lado un equipo experimentado que le apoyará de la mejor manera posible. Estoy impaciente por verle en la pista con el resto de pilotos".

La prohibición de dopaje de Iannone no expira hasta el 16 de diciembre de 2023, pero en el código antidopaje de la Federación Mundial de Motociclismo (FIM), que sigue las directrices de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), hay un párrafo 10.14.2. que establece en resumen que un piloto puede volver a entrenar dos meses antes de la expiración del castigo, es decir, a partir del 17 de octubre de 2023.

Mientras tanto, Go Eleven ha recibido la confirmación de la AMA de que interpretan las normas de la misma manera, Iannone podrá asistir a la primera prueba de invierno los días 31 de octubre y 1 de noviembre en el Circuito de Jerez, donde pilotará por primera vez la versión de carreras SBK de la Panigale V4R.

No está claro qué pasará con Öttl en términos deportivos. Tras arruinarse la posibilidad con Motocorsa Ducati, el bávaro baraja varias opciones más, entre ellas seguir en el Mundial de Superbike con un equipo Yamaha.

Pilotos y equipos en el Campeonato del Mundo de Superbike 2024:

Ducati:

Aruba.it: Alvaro Bautista (E), Nicolo Bulega (I)

Motocorsa: Michael Rinaldi (I)

Go Eleven: Andrea Iannone (I)

Marc VDS: Sam Lowes (GB)

Barni Spark: Danilo Petrucci (I)



Yamaha:

Pata Prometeon: Jonathan Rea (GB), Andrea Locatelli (I)

GYTR GRT: Dominique Aegerter (CH), Remy Gardner (AUS)

Motoxracing:

GMT94:



Honda:

HRC: Iker Lecuona (E), Xavier Vierge (E)

Petronas MIE:



BMW:

Motorrad Motorsport: Michael van der Mark (NL), Toprak Razgatlioglu (TR)

Bonovo action: Scott Redding (GB), Garrett Gerloff (USA)



Kawasaki:

KRT: Axel Bassani (I), Alex Lowes (GB)

Puccetti:

Orelac:

Pedercini:



Fat = confirmado oficialmente