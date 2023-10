Officiel : Andrea Iannone avec Ducati en championnat du monde SBK

C'était un secret de polichinelle depuis des mois, l'équipe Go Eleven Ducati vient de le confirmer : Andrea Iannone, 34 ans, disputera pour eux le championnat du monde de Superbike 2024 et prendra la place de Philipp Öttl.

Le 16 décembre 2023, la suspension pour dopage de quatre ans infligée à Andrea Iannone pour avoir pris une substance interdite, la drostanolone, après le GP de Sepang le 3 novembre 2019, prendra fin.



Depuis 2022, le pilote désormais âgé de 34 ans s'efforce intensivement de revenir à la compétition professionnelle, et depuis juillet dernier, les discussions avec l'équipe Go Eleven Ducati, pour laquelle court cette saison l'Allemand Philipp Öttl, se sont concrétisées.

Iannone peut compter sur le soutien du directeur général de Ducati Corse, Gigi Dall'Igna. "Andrea est un pilote qui a été important pour moi au début de ma période Ducati", a raconté l'Italien à SPEEDWEEK.com. "Il a déjà gagné des courses pour moi dans le championnat du monde 125cc. Mais ce qui est plus important, c'est qu'il était chez Ducati quand j'y ai débuté fin 2013. Il a ensuite assuré la première victoire de Ducati en MotoGP depuis 2010 à Spielberg en 2016. Je suis un homme reconnaissant et respectueux de ces mérites".

L'équipe Go-Eleven vient tout juste de confirmer l'engagement du pilote aux 13 victoires en GP (1 en MotoGP) pour le championnat du monde Superbike 2024.



"J'ai longtemps attendu ce moment et je suis enfin sur la bonne voie, celle sur laquelle j'ai passé ma vie", a fait savoir Iannone. "Je remercie Gigi Dall'Igna, Paolo Ciabatti, Claudio Domenicali, Marco Zambenedetti et toute l'équipe Go-Eleven pour leur confiance. Grâce à leur soutien, j'ai redécouvert l'enthousiasme que j'avais quand j'étais enfant. Je suis gonflé à bloc".

Zambenedetti, le coordinateur technique de Ducati Corse pour le championnat du monde Superbike, a fait remarquer : "Je suis heureux qu'Andrea revienne chez Ducati. C'est un pilote talentueux qui a encore beaucoup à donner à ce sport. Après une si longue pause, il sera important de lui donner le temps nécessaire pour ne faire plus qu'un avec la moto. Il aura à ses côtés une équipe expérimentée qui le soutiendra au mieux. J'ai hâte de le voir sur la piste avec tous les autres pilotes".

La suspension de Iannone pour dopage ne prendra certes fin que le 16 décembre 2023, mais le code antidopage de la Fédération internationale de motocyclisme (FIM), qui suit les directives de l'Agence mondiale antidopage (AMA), comporte un paragraphe 10.14.2 qui stipule en résumé qu'un coureur peut revenir à l'entraînement deux mois avant l'expiration de sa sanction, soit à partir du 17 octobre 2023.

Entre-temps, Go Eleven a reçu la confirmation de l'AMA qu'elle interprète les règles de la même manière, Iannone pourra participer aux premiers tests d'hiver les 31 octobre et 1er novembre sur le circuit de Jerez et y pilotera pour la première fois la version de course SBK de la Panigale V4R.

La suite de l'aventure sportive d'Öttl n'est pas claire. La possibilité de rejoindre Motocorsa Ducati s'étant évanouie, le Bavarois étudie différentes autres options, dont celle de rester en championnat du monde Superbike avec une équipe Yamaha.

Pilotes et équipes du championnat du monde Superbike 2024 :

Ducati :

Aruba.it : Alvaro Bautista (E), Nicolo Bulega (I)

Motocorsa : Michael Rinaldi (I)

Go Eleven : Andrea Iannone (I)

Marc VDS : Sam Lowes (GB)

Barni Spark : Danilo Petrucci (I)



Yamaha :

Pata Prometeon : Jonathan Rea (GB), Andrea Locatelli (I)

GYTR GRT : Dominique Aegerter (CH), Remy Gardner (AUS)

Motoxracing :

GMT94 :



Honda :

HRC : Iker Lecuona (E), Xavier Vierge (E)

Petronas MIE :



BMW :

Motorrad Motorsport : Michael van der Mark (NL), Toprak Razgatlioglu (TR)

Bonovo action : Scott Redding (GB), Garrett Gerloff (USA)



Kawasaki :

KRT : Axel Bassani (I), Alex Lowes (GB)

Puccetti :

Orelac :

Pedercini :



Gras = officiellement confirmé