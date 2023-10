Ufficiale: Andrea Iannone con la Ducati nel Mondiale SBK

Il divieto di doping di Andrea Iannone per quattro anni, ricevuto per aver assunto la sostanza vietata drostanolone dopo il GP di Sepang del 3 novembre 2019, termina il 16 dicembre 2023.



L'ormai 34enne si sta impegnando a fondo per tornare alle corse professionistiche dal 2022 e i colloqui con il Team Go Eleven Ducati, per il quale guida il tedesco Philipp Öttl in questa stagione, si sono concretizzati lo scorso luglio.

Iannone può contare sul supporto del Direttore Generale di Ducati Corse Gigi Dall'Igna. "Andrea è un pilota che è stato importante per me all'inizio della mia carriera in Ducati", ha dichiarato l'italiano a SPEEDWEEK.com. "Ha già vinto delle gare per me nel Campionato del Mondo 125cc. Ma soprattutto era in Ducati quando ho iniziato a lavorarci alla fine del 2013. In seguito ha assicurato la prima vittoria Ducati in MotoGP dal 2010 a Spielberg nel 2016. Sono un uomo che è grato per questi meriti e li rispetta".

Il team Go-Eleven ha appena confermato l'ingaggio del 13 volte vincitore di GP (1 MotoGP) per il Campionato Mondiale Superbike 2024.



"Ho aspettato a lungo questo momento e finalmente sono tornato sulla strada giusta per la quale ho speso la mia vita", ha condiviso Iannone. "Ringrazio Gigi Dall'Igna, Paolo Ciabatti, Claudio Domenicali, Marco Zambenedetti e tutto il team Go-Eleven per la loro fiducia. Grazie al loro sostegno, ho ritrovato l'entusiasmo che avevo da bambino. Sono euforico".

Zambenedetti, Coordinatore Tecnico di Ducati Corse per il Campionato Mondiale Superbike, ha dichiarato: "Sono felice che Andrea torni in Ducati. È un pilota di talento che ha ancora molto da dare a questo sport. Dopo una pausa così lunga, sarà importante dargli il tempo necessario per riprendere confidenza con la moto. Avrà al suo fianco un team esperto che lo sosterrà nel miglior modo possibile. Non vedo l'ora di vederlo in pista con tutti gli altri piloti".

Il divieto di doping di Iannone non scade prima del 16 dicembre 2023, ma nel codice antidoping della Federazione Motociclistica Mondiale FIM, che segue le linee guida dell'Agenzia Mondiale Antidoping (WADA), c'è il paragrafo 10.14.2. che afferma in sintesi che un pilota può tornare ad allenarsi due mesi prima della scadenza della sanzione - quindi dal 17 ottobre 2023.

Nel frattempo, Go Eleven ha ricevuto conferma dalla WADA che interpreta le regole allo stesso modo, Iannone potrà partecipare ai primi test invernali del 31 ottobre e 1 novembre al Circuito di Jerez, dove guiderà per la prima volta la Panigale V4R in versione SBK da gara.

Non è chiaro cosa accadrà a Öttl in termini di sport. Dopo che è sfumata la possibilità di lavorare con la Motocorsa Ducati, il bavarese sta valutando varie altre opzioni, tra cui quella di rimanere nel Campionato Mondiale Superbike con un team Yamaha.

Piloti e squadre del Campionato Mondiale Superbike 2024:

Ducati:

Aruba.it: Alvaro Bautista (E), Nicolo Bulega (I)

Motocorsa: Michael Rinaldi (I)

Go Eleven: Andrea Iannone (I)

Marc VDS: Sam Lowes (GB)

Barni Spark: Danilo Petrucci (I)



Yamaha:

Pata Prometeon: Jonathan Rea (GB), Andrea Locatelli (I)

GYTR GRT: Dominique Aegerter (CH), Remy Gardner (AUS)

Motoxracing:

GMT94:



Honda:

HRC: Iker Lecuona (E), Xavier Vierge (E)

Petronas MIE:



BMW:

Motorrad Motorsport: Michael van der Mark (NL), Toprak Razgatlioglu (TR)

Azione Bonovo: Scott Redding (GB), Garrett Gerloff (USA)



Kawasaki:

KRT: Axel Bassani (I), Alex Lowes (GB)

Puccetti:

Orelac:

Pedercini:



Grassi = confermato ufficialmente