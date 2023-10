Oficial: Andrea Iannone com a Ducati no Campeonato do Mundo de SBK

Tem sido um segredo aberto durante meses, mas agora a Team Go Eleven Ducati confirmou: Andrea Iannone, de 34 anos, vai disputar o Campeonato do Mundo de Superbikes de 2024 pela equipa, ocupando o lugar de Philipp Öttl.

A proibição de doping de quatro anos de Andrea Iannone, que ele recebeu por tomar a substância proibida drostanolona após o GP de Sepang em 3 de novembro de 2019, termina em 16 de dezembro de 2023.



O piloto, agora com 34 anos, tem feito esforços intensos para regressar às corridas profissionais desde 2022 e as conversações com a Team Go Eleven Ducati, para a qual o alemão Philipp Öttl está a correr esta época, tornaram-se concretas em julho passado.

Iannone pode contar com o apoio do Diretor-Geral da Ducati Corse, Gigi Dall'Igna. "Andrea é um piloto que foi importante para mim no início da minha época na Ducati", disse o italiano ao SPEEDWEEK.com. "Ele já ganhou corridas para mim no Campeonato do Mundo de 125cc. Mas o mais importante é que ele estava na Ducati quando eu comecei, no final de 2013. Posteriormente, garantiu a primeira vitória da Ducati no MotoGP desde 2010 em Spielberg, em 2016. Sou um homem que está grato por esses méritos e que os respeita."

A equipa Go-Eleven acaba de confirmar a contratação do 13 vezes vencedor de GP (1 MotoGP) para o Campeonato do Mundo de Superbike de 2024.



"Esperei muito tempo por este momento e estou finalmente de volta ao caminho certo em que passei a minha vida", partilhou Iannone. "Agradeço a Gigi Dall'Igna, Paolo Ciabatti, Claudio Domenicali, Marco Zambenedetti e a toda a equipa Go-Eleven pela sua confiança. Com o apoio deles, redescobri o entusiasmo que tinha quando era miúdo. Estou entusiasmado".

Zambenedetti, Coordenador Técnico da Ducati Corse para o Campeonato do Mundo de Superbike, referiu: "Estou muito contente por o Andrea estar de regresso à Ducati. Ele é um piloto talentoso que ainda tem muito para dar ao desporto. Depois de uma paragem tão longa, será importante dar-lhe o tempo que precisa para se sentir novamente em sintonia com a moto. Ele terá uma equipa experiente ao seu lado que o apoiará da melhor forma possível. Mal posso esperar para o ver em pista com todos os outros pilotos."

A proibição de doping de Iannone não expira antes de 16 de dezembro de 2023, mas no código antidoping da Federação Mundial de Motociclismo FIM, que segue as directrizes da Agência Mundial Antidopagem (WADA), existe o parágrafo 10.14.2. que afirma, em resumo, que um piloto pode voltar a treinar dois meses antes do termo do castigo - portanto, a partir de 17 de outubro de 2023.

Entretanto, a Go Eleven recebeu a confirmação da WADA de que interpretam as regras da mesma forma, Iannone será autorizado a participar no primeiro teste de inverno, a 31 de outubro e 1 de novembro, no Circuito de Jerez, onde irá pilotar a versão de corrida SBK da Panigale V4R pela primeira vez.

Não se sabe ao certo o que acontecerá a Öttl em termos desportivos. Depois de a possibilidade com a Motocorsa Ducati ter sido arruinada, o bávaro está a analisar várias outras opções, incluindo permanecer no Campeonato do Mundo de Superbike com uma equipa Yamaha.

Pilotos e equipas no Campeonato do Mundo de Superbike de 2024:

Ducati:

Aruba.it: Alvaro Bautista (E), Nicolo Bulega (I)

Motocorsa: Michael Rinaldi (I)

Go Eleven: Andrea Iannone (I)

Marc VDS: Sam Lowes (GB)

Barni Spark: Danilo Petrucci (I)



Yamaha:

Pata Prometeon: Jonathan Rea (GB), Andrea Locatelli (I)

GYTR GRT: Dominique Aegerter (CH), Remy Gardner (AUS)

Motoxracing:

GMT94:



Honda:

HRC: Iker Lecuona (E), Xavier Vierge (E)

Petronas MIE:



BMW:

Motorrad Motorsport: Michael van der Mark (NL), Toprak Razgatlioglu (TR)

Ação Bonovo: Scott Redding (GB), Garrett Gerloff (USA)



Kawasaki:

KRT: Axel Bassani (I), Alex Lowes (GB)

Puccetti:

Orelac:

Pedercini:



Fat = oficialmente confirmado