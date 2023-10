Andrea Iannone - "Dosis justa de locura y coraje".

Go Eleven no ha podido resistir la tentación de fichar para el Campeonato del Mundo de Superbike 2024 a Andrea Iannone, un piloto cuyo nombre suena con regularidad en los medios de comunicación italianos. A través de muchas escapadas o incluso de una aparición en "Dancing Stars", el piloto de 34 años con el significativo apodo de "El Maníaco" se ha hecho conocido mucho más allá de los círculos del automovilismo y es un invitado habitual en los programas de televisión. Iannone también mantiene una relación con la cantante pop Elodie, muy conocida en Italia.

Iannone es un personaje controvertido no sólo por su sanción de cuatro años por dopaje, que finaliza el 16 de diciembre de 2023. Dará mucho que hablar, lo que atraerá más atención al equipo Go-Eleven y al Campeonato del Mundo de Superbikes. Lo que es cuestionable es lo que todavía puede lograr en términos deportivos después de una pausa tan larga. Su talento es indiscutible, no corrió para los equipos de fábrica de MotoGP de Ducati, Suzuki y Aprilia porque sí y consiguió una victoria y once podios. Pero el tiempo pasa rápido en el deporte de alto nivel.

"Desde su fundación, el Go Eleven ha intentado alcanzar objetivos cada vez más importantes, con el cambio a Ducati nos hemos acercado más a nuestro deseo", nos dijo Gianni Ramello, propietario del equipo, con motivo del fichaje de Iannone. "Aunque somos un equipo privado, hemos conseguido una victoria, varios podios y una vez ganamos la clasificación de Team Independent. Ahora tenemos que dar otro paso, esta vez será fascinante y difícil. Andrea ha demostrado a lo largo de los años que no sólo es rápido y tiene mucho talento, sino que también es una figura pública."

"El reto es aún más estimulante porque aprovechamos la oportunidad de que Iannone regrese a un campeonato del mundo después de un paréntesis de cuatro años", dijo el jefe del Go-Eleven. "Hemos tomado esta decisión porque creemos en el potencial del piloto y estamos seguros de que dará lo mejor de sí mismo para conseguir grandes resultados. Sólo puedo felicitar a Andrea por haber elegido unirse a nuestro equipo. Y también por mostrar el coraje de afrontar este nuevo reto, que no es nada fácil".

El director del equipo, Denis Sacchetti, añadió: "Hemos trabajado duro para hacer realidad este sueño y llevamos tiempo queriendo gritarlo al mundo, pero la creación de un proyecto tan importante no es fácil y debe estructurarse cuidadosamente. El Maníaco" ha decidido volver al juego, no es para todo el mundo. Es una decisión valiente después de tanto tiempo sin competir, a algunos les puede parecer una locura. Pero la dosis adecuada de locura y valentía puede conducir a grandes logros, cualquier apuesta. Cuando empezamos a hablar con él, nos impresionó su determinación, su coraje y sus ganas de volver a hacer lo que le gusta. Vi en sus ojos el deseo y la necesidad de correr en moto. Como un niño que quiere volver a jugar y borra todo lo que pasa a su alrededor porque sólo quiere volver a jugar, no tiene otros pensamientos en ese momento. Sabemos que no va a ser fácil, que vamos a tener que trabajar duro y sufrir, pero esa conciencia nos une aún más y nos espolea aún más."

Iannone debutará con el Team Go Eleven Ducati durante el primer test invernal que se celebrará los días 31 de octubre y 1 de noviembre en Jerez, al sur de España.