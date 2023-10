Andrea Iannone - "Une bonne dose de folie et de courage

Go Eleven n'a pas résisté à la tentation d'engager Andrea Iannone pour le championnat du monde de Superbike 2024, un pilote dont le nom fait régulièrement la une des médias italiens. Grâce à certaines escapades ou à son apparition dans l'émission "Dancing Stars", le pilote de 34 ans, au surnom évocateur de "The Maniac", s'est fait connaître bien au-delà des cercles du sport automobile et est régulièrement invité dans des émissions de télévision. De plus, Iannone est en couple avec la chanteuse pop Elodie, très connue en Italie.

Iannone n'est pas seulement un personnage controversé en raison de sa suspension pour dopage de quatre ans, qui prendra fin le 16 décembre 2023. Il fera parler de lui, ce qui apportera une attention supplémentaire à l'équipe Go-Eleven et au championnat du monde de Superbike. On peut se demander ce qu'il peut encore apporter sur le plan sportif après une si longue pause. Son talent est indiscutable, ce n'est pas sans raison qu'il a roulé pour les équipes d'usine MotoGP de Ducati, Suzuki et Aprilia et qu'il a conquis une victoire et onze places sur le podium. Mais dans le sport de haut niveau, le temps passe vite.

"Depuis sa création, Go Eleven s'est efforcé d'atteindre des objectifs de plus en plus importants, et avec le passage chez Ducati, nous nous sommes rapprochés de notre souhait", a raconté le propriétaire de l'équipe Gianni Ramello à l'occasion de l'engagement de Iannone. "Bien que nous soyons une équipe privée, nous avons remporté une victoire et plusieurs podiums, et nous avons gagné une fois le classement des équipes indépendantes. Maintenant, nous devons faire un autre pas, cette fois-ci il sera fascinant et difficile. Au fil des années, Andrea a non seulement prouvé qu'il était rapide et vraiment talentueux, mais il est aussi une personne d'intérêt public".

"Le défi est d'autant plus stimulant que nous saisissons l'opportunité de faire revenir Iannone dans un championnat du monde après quatre ans d'absence", a ajouté le patron de Go-Eleven. "Nous avons pris cette décision parce que nous croyons au potentiel du pilote et sommes certains qu'il donnera le meilleur de lui-même pour obtenir de grands résultats. Je ne peux que féliciter Andrea d'avoir choisi de rejoindre notre équipe. Et aussi pour le courage dont il a fait preuve en relevant ce nouveau défi, qui n'a rien de facile".

Le team manager Denis Sacchetti a ajouté : "Nous avons travaillé dur pour que ce rêve devienne réalité et nous voulions le crier au monde entier depuis un certain temps, mais la création d'un projet aussi important n'est pas facile et doit être soigneusement structurée. Le 'Maniac' a décidé de se remettre au jeu, ce qui n'est pas donné à tout le monde. C'est une décision courageuse après une si longue période sans course, pour certains cela peut paraître fou. Mais la bonne dose de folie et de courage peut conduire à de grandes performances, c'est certain. Lorsque nous avons commencé à lui parler, nous avons été impressionnés par sa détermination, son courage et son désir de faire à nouveau ce qu'il aime. J'ai vu dans ses yeux le désir et le besoin de faire des courses de moto. Comme un enfant qui veut jouer à nouveau et qui annule tout ce qui se passe autour de lui parce qu'il veut simplement jouer à nouveau - il n'a pas d'autres pensées à ce moment-là. Nous savons que ce ne sera pas facile, que nous devrons travailler dur et souffrir, mais cette conscience nous unit encore plus et nous stimule encore plus".

Iannone fera sa première apparition au sein de l'équipe Go Eleven Ducati lors des premiers tests hivernaux qui se dérouleront les 31 octobre et 1er novembre à Jerez, dans le sud de l'Espagne.