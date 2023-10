Andrea Iannone - "Giusta dose di follia e coraggio".

Il team Ducati Go Eleven sta correndo un rischio ingaggiando Andrea Iannone per il Campionato Mondiale Superbike 2024. Per questo motivo, il proprietario Gianni Ramello e il team manager Denis Sacchetti hanno deciso di puntare su di lui.

Go Eleven non ha resistito alla tentazione di ingaggiare Andrea Iannone per il Campionato del Mondo Superbike 2024, un pilota il cui nome è regolarmente diffuso dai media italiani. Grazie a numerose scappatelle o addirittura a un'apparizione a "Stelle di Ballando", il 34enne con il significativo soprannome di "The Maniac" è diventato noto ben oltre gli ambienti del motorsport ed è ospite regolare di programmi televisivi. Iannone ha anche una relazione con la cantante pop Elodie, molto conosciuta in Italia.

Iannone è un personaggio controverso non solo a causa della sua interdizione dal doping di quattro anni, che terminerà il 16 dicembre 2023. Sarà un personaggio che farà parlare di sé e che porterà ulteriore attenzione al team Go-Eleven e al Campionato Mondiale Superbike. Ciò che è discutibile è quanto possa ancora raggiungere in termini sportivi dopo una pausa così lunga. Il suo talento è indiscutibile, non ha corso per niente al mondo per le squadre ufficiali della MotoGP di Ducati, Suzuki e Aprilia e ha conquistato una vittoria e undici podi. Ma il tempo passa in fretta nello sport di alto livello.

"Fin dalla sua fondazione, Go Eleven ha cercato di raggiungere obiettivi sempre più importanti, con il passaggio alla Ducati ci siamo avvicinati a questo nostro desiderio", ci ha detto il proprietario del team Gianni Ramello in occasione della firma di Iannone. "Pur essendo un team privato, abbiamo conquistato una vittoria, diversi podi e una volta abbiamo vinto la classifica Team Independent. Ora dobbiamo fare un altro passo, questa volta affascinante e difficile. Andrea ha dimostrato negli anni di non essere solo veloce e di avere un grande talento, ma anche di essere un personaggio pubblico".

"La sfida è ancora più stimolante perché stiamo cogliendo l'occasione di far tornare Iannone in un campionato del mondo dopo una pausa di quattro anni", ha detto il boss di Go-Eleven. "Abbiamo preso questa decisione perché crediamo nel potenziale del pilota e siamo sicuri che darà il massimo per ottenere grandi risultati. Non posso che congratularmi con Andrea per aver scelto di unirsi alla nostra squadra. E anche per aver dimostrato il coraggio di affrontare questa nuova sfida, che non è affatto facile".

Il team manager Denis Sacchetti ha aggiunto: "Abbiamo lavorato duramente per realizzare questo sogno e volevamo gridarlo al mondo da tempo, ma la creazione di un progetto così importante non è facile e deve essere strutturata con attenzione. 'The Maniac' ha deciso di rimettersi in gioco, non è da tutti. È una decisione coraggiosa dopo tanto tempo senza gare, ad alcuni può sembrare una follia. Ma la giusta dose di follia e coraggio può portare a grandi risultati, qualsiasi scommessa. Quando abbiamo iniziato a parlare con lui, siamo rimasti colpiti dalla sua determinazione, dal suo coraggio e dal suo desiderio di tornare a fare ciò che ama. Ho visto nei suoi occhi il desiderio e la necessità di correre in moto. Come un bambino che vuole giocare di nuovo e cancella tutto quello che gli succede intorno perché vuole solo giocare di nuovo - non ha altri pensieri in quel momento. Sappiamo che non sarà facile, che dovremo lavorare sodo e soffrire, ma questa consapevolezza ci unisce e ci sprona ancora di più".

Iannone farà il suo debutto con il Team Go Eleven Ducati durante i primi test invernali a Jerez, nel sud della Spagna, il 31 ottobre e il 1° novembre.