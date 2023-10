Andrea Iannone - "A dose certa de loucura e coragem".

A equipa Go Eleven da Ducati está a correr um risco ao contratar Andrea Iannone para o Campeonato do Mundo de Superbike de 2024. É por isso que o proprietário Gianni Ramello e o chefe de equipa Denis Sacchetti decidiram a seu favor.

A Go Eleven não resistiu à tentação de contratar Andrea Iannone para o Campeonato do Mundo de Superbikes de 2024, um piloto cujo nome é regularmente falado nos meios de comunicação italianos. Através de muitas escapadelas ou mesmo de uma aparição no "Dancing Stars", o piloto de 34 anos com a significativa alcunha de "O Maníaco" tornou-se conhecido muito para além dos círculos do desporto automóvel e é um convidado regular em programas de televisão. Iannone tem também uma relação com a cantora pop Elodie, que é muito conhecida em Itália.

Iannone é uma personagem controversa, não só devido à sua proibição de doping de quatro anos, que termina a 16 de dezembro de 2023. Ele será um ponto de discussão, o que trará mais atenção à equipa Go-Eleven e ao Campeonato do Mundo de Superbike. O que é questionável é o que ele ainda pode alcançar em termos desportivos após uma pausa tão longa. O seu talento é indiscutível, não andou nas equipas de fábrica de MotoGP da Ducati, Suzuki e Aprilia sem motivo e conquistou uma vitória e onze lugares no pódio. Mas o tempo passa depressa no desporto de alta competição.

"Desde a sua fundação, a Go Eleven tem tentado alcançar objectivos cada vez mais importantes, com a mudança para a Ducati estamos mais perto do nosso desejo", disse o proprietário da equipa, Gianni Ramello, por ocasião da assinatura de Iannone. "Apesar de sermos uma equipa privada, obtivemos uma vitória, vários pódios e vencemos uma vez a classificação Team Independent. Agora temos de dar mais um passo, mas desta vez será um passo fascinante e difícil. Andrea provou ao longo dos anos que não só é rápido e muito talentoso, como também é uma figura pública."

"O desafio é ainda mais estimulante porque estamos a aproveitar a oportunidade de ter Iannone de regresso a um campeonato do mundo após uma pausa de quatro anos," disse o patrão da Go-Eleven. "Tomámos esta decisão porque acreditamos no potencial do piloto e estamos certos de que ele dará o seu melhor para alcançar grandes resultados. Só posso felicitar o Andrea por ter escolhido juntar-se à nossa equipa. E também por mostrar a coragem de enfrentar este novo desafio, que não é nada fácil."

O chefe de equipa Denis Sacchetti acrescentou: "Trabalhámos arduamente para tornar este sonho realidade e há já algum tempo que queríamos anunciá-lo ao mundo, mas a criação de um projeto tão importante não é fácil e tem de ser cuidadosamente estruturada. "The Maniac" decidiu voltar ao jogo, mas não é para todos. É uma decisão corajosa depois de tanto tempo sem correr, para alguns pode parecer uma loucura. Mas a dose certa de loucura e coragem pode levar a grandes feitos, qualquer aposta. Quando começámos a falar com ele, ficámos impressionados com a sua determinação, coragem e desejo de voltar a fazer o que gosta. Vi nos seus olhos o desejo e a necessidade de fazer corridas de motas. Como uma criança que quer voltar a brincar e apaga tudo o que se passa à sua volta porque só quer voltar a brincar - não tem outros pensamentos naquele momento. Sabemos que não vai ser fácil, que vamos ter de trabalhar muito e sofrer, mas essa consciência une-nos ainda mais e estimula-nos ainda mais."

Iannone vai fazer a sua estreia com a Team Go Eleven Ducati durante o primeiro teste de inverno a 31 de outubro e 1 de novembro em Jerez, no sul de Espanha.