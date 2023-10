Poids du vilebrequin : petit passage, grand effet

De 2014 à 2022, le règlement technique du Championnat du monde Superbike s'est de plus en plus rapproché de la série, et ce n'est qu'à ce moment-là qu'ont été introduites les pièces de concession et de superconcession - des modifications du moteur et du châssis qu'un constructeur se voit attribuer en cas d'échec persistant.

Le fait que certains composants du moteur ne pouvaient plus être modifiés que de manière minimale, voire pas du tout, et que le caractère du moteur était ainsi largement défini, a par exemple posé de gros problèmes à Tom Sykes.

En 2012, l'Anglais a perdu le titre pour un demi-point ( !) face à Max Biaggi et Aprilia. En 2013, Sykes est devenu champion du monde, mais l'année suivante, il a perdu le titre pour six points au profit du pilote officiel Aprilia Sylvain Guintoli. Ensuite, les règles ont été réécrites et, à partir de 2014, la Kawasaki ZX-10R n'a plus pu être adaptée au style de conduite extrême en stop-and-go de Sykes, comme cela avait été le cas les deux années précédentes.

Sykes est l'exemple extrême d'un pilote qui a souffert du manque de marge de manœuvre technique d'un constructeur et qui n'a donc plus pu exprimer pleinement son potentiel. Le champion du monde 2013 a toujours été un adepte des vilebrequins légers.

D'autres pilotes auraient aimé avoir un vilebrequin plus lourd que celui monté sur le modèle de série homologué de leur machine de course. Dans les équipes BMW, par exemple, on entend régulièrement dire que le problème du manque d'adhérence de la roue arrière est lié à un vilebrequin trop léger.

À partir de 2024, les constructeurs auront plus de liberté à cet égard : Les vilebrequins et les arbres d'équilibrage pourront à l'avenir être allégés ou alourdis jusqu'à 20 pour cent, la pièce modifiée devant être approuvée au préalable par la Fédération internationale de motocyclisme (FIM).

Cette mesure s'explique par le fait que les constructeurs suivent des philosophies très différentes lors du développement de leurs superbikes : Tandis que certains préparent leurs machines de manière inconditionnelle pour une utilisation sur circuit, d'autres mettent l'accent sur l'aptitude à l'utilisation quotidienne par l'utilisateur lambda.

"Nous avons découvert qu'il existe différents types de machines dans notre championnat", a expliqué le directeur exécutif du SBK, Gregorio Lavilla. "Certains constructeurs suivent les tendances et lancent tous les deux ans un nouveau modèle conçu pour améliorer uniquement les performances. D'autres ont gelé le développement en raison de leurs stratégies marketing ou de leurs intérêts. Aujourd'hui, toutes ces machines ont une telle puissance moteur qu'il ne s'agit plus d'ajouter de la puissance, mais d'améliorer la conduite et de réduire l'usure des pneus".

"Dans le passé, la FIM et Dorna ont essayé de rendre la moto plus proche de la série", a ajouté l'Espagnol. "Ce qui nous a un peu échappé par manque d'informations de la part des constructeurs, c'est que certains ont stoppé le développement depuis 2017 ou 2018. Les règles ont toujours été telles que seules certaines modifications pouvaient être apportées au moteur et au châssis. Lorsque certains constructeurs ont arrêté leur développement, nous avons atteint un point où ils avaient besoin d'une meilleure conduite. C'est pourquoi, à l'avenir, nous permettrons davantage de modifications sur le moteur, mais ces pièces fournies par les constructeurs ou leurs partenaires seront toujours soumises à un contrôle des coûts. Aujourd'hui, les constructeurs se trouvent à différents niveaux. Il ne s'agit pas d'élever le niveau global, mais de combler l'écart avec le meilleur. Nous ne devons pas seulement penser à l'année prochaine, mais aussi à l'endroit où nous pourrions être dans cinq ans. Peut-être devrons-nous optimiser un peu ce concept au fil des ans, mais il a été adopté par tous".