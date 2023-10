Peso dell'albero a gomiti: piccolo passaggio, grande effetto

Dal 2014 al 2022, il regolamento tecnico del Campionato Mondiale Superbike si è avvicinato sempre più alla produzione di serie, e solo allora sono state introdotte le parti in concessione e le superconcessioni - modifiche al motore e al telaio che un costruttore si aggiudica se continua a non avere successo.

Il fatto che alcuni componenti del motore potessero essere modificati solo in minima parte o per nulla, e che quindi il carattere del motore fosse in gran parte fisso, ha creato non pochi problemi a Tom Sykes, ad esempio.

Nel 2012, l'inglese perse la lotta per il titolo per mezzo punto (!) contro Max Biaggi e l'Aprilia. Nel 2013 Sykes è diventato campione del mondo, l'anno successivo ha perso il titolo per sei punti a favore del pilota ufficiale Aprilia Sylvain Guintoli. Poi le regole sono state riscritte e dal 2014 la Kawasaki ZX-10R non poteva più essere adattata allo stile di guida estremo stop-and-go di Sykes, come lo era stato nei due anni precedenti.

Sykes è un esempio estremo di come un pilota abbia sofferto per la mancanza di margine tecnico da parte di un costruttore e non sia stato quindi più in grado di sviluppare il suo pieno potenziale. Il campione del mondo 2013 è sempre stato un amico degli alberi motore leggeri.

Altri piloti vorrebbero avere un albero motore più pesante di quello installato nel modello di serie omologato della loro moto da corsa. Ad esempio, i team BMW continuano a sentirsi dire che il problema della mancanza di aderenza sulla ruota posteriore è legato all'albero motore troppo leggero.

A partire dal 2024, i produttori avranno maggiore libertà in questo senso: In futuro, gli alberi motore e i bilancieri potranno essere alleggeriti o appesantiti fino al 20%, ma il componente modificato dovrà essere preventivamente approvato dalla FIM.

Il retroscena di questo passo è che i produttori perseguono filosofie molto diverse nello sviluppo delle loro superbike: Mentre alcuni si dedicano incondizionatamente all'uso in pista, altri si concentrano sull'idoneità quotidiana per i consumatori comuni.

"Abbiamo scoperto che nel nostro campionato ci sono diversi tipi di moto", ha spiegato il direttore esecutivo della SBK Gregorio Lavilla. "Alcuni produttori seguono le tendenze e presentano ogni due anni un nuovo modello progettato per migliorare le prestazioni. Altri hanno congelato ulteriori sviluppi a causa delle loro strategie di marketing o dei loro interessi. Oggi tutte queste macchine hanno una tale potenza del motore che non si tratta più di potenza extra, ma di una migliore guidabilità e di una minore usura degli pneumatici".

"In passato, la FIM e la Dorna hanno cercato di rendere la moto più simile alla produzione", ha aggiunto lo spagnolo. "Quello che ci è sfuggito un po' per mancanza di informazioni da parte dei costruttori è che alcuni hanno interrotto lo sviluppo dal 2017 o dal 2018. Le regole sono sempre state quelle di apportare solo determinate modifiche al motore e al telaio. Quando alcuni costruttori hanno interrotto lo sviluppo, abbiamo raggiunto un punto in cui avevano bisogno di una migliore guidabilità. Per questo motivo in futuro concederemo un maggior margine di manovra per le modifiche al motore, ma le parti fornite dai costruttori o dai loro partner saranno sempre soggette al controllo dei costi. Oggi i produttori si trovano a livelli diversi. Non si tratta di aumentare il livello generale, ma di colmare il divario con i migliori. Non dobbiamo pensare solo al prossimo anno, ma anche a dove potremmo essere tra cinque anni. Forse dovremo modificare un po' questo concetto nel corso degli anni, ma è stato accolto da tutti".