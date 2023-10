Peso da cambota: pequena passagem, grande efeito

Uma vez que os construtores envolvidos no Campeonato do Mundo de Superbike seguem filosofias muito diferentes com as suas motos de produção, ser-lhes-á dada uma liberdade técnica significativamente maior num aspeto a partir de 2024.

De 2014 a 2022, os regulamentos técnicos do Campeonato Mundial de Superbike tornaram-se cada vez mais próximos da produção em série, só então foram introduzidas as peças de concessão e superconcessão - modificações no motor e no chassi que um fabricante recebe se continuar a ser mal sucedido.

O facto de certos componentes do motor só poderem ser modificados minimamente ou não poderem ser modificados de todo e, por isso, o carácter do motor ser em grande parte fixo, causou muitos problemas a Tom Sykes, por exemplo.

Em 2012, o inglês perdeu a luta pelo título por meio ponto (!) para Max Biaggi e a Aprilia. Em 2013, Sykes tornou-se campeão do mundo, mas no ano seguinte perdeu o título por seis pontos para o piloto de fábrica da Aprilia, Sylvain Guintoli. Depois, as regras foram reescritas e a Kawasaki ZX-10R deixou de poder ser adaptada ao estilo extremo de pilotagem stop-and-go de Sykes a partir de 2014, como tinha acontecido nos dois anos anteriores.

Sykes é um exemplo extremo de como um piloto sofreu com a falta de margem de manobra técnica de um fabricante e, por isso, deixou de poder desenvolver todo o seu potencial. O campeão do mundo de 2013 sempre foi um amigo dos virabrequins leves.

Outros pilotos gostariam de ter uma cambota mais pesada do que a instalada no modelo de produção homologado da sua máquina de corrida. Por exemplo, as equipas BMW continuam a ouvir que o problema da falta de aderência na roda traseira está relacionado com o facto de a cambota ser demasiado leve.

A partir de 2024, os construtores terão mais liberdade neste domínio: No futuro, as cambotas e os veios de equilíbrio podem ser feitos até 20% mais leves ou mais pesados, mas o componente modificado tem de ser previamente aprovado pela FIM.

O pano de fundo deste passo é o facto de os fabricantes seguirem filosofias muito diferentes no desenvolvimento das suas superbikes: Enquanto alguns preparam as suas máquinas incondicionalmente para a utilização em pista, para outros o foco é a adequação quotidiana aos consumidores comuns.

"Basicamente, descobrimos que existem diferentes tipos de máquinas no nosso campeonato", explicou o Diretor Executivo da SBK, Gregorio Lavilla. "Alguns fabricantes seguem as tendências e trazem um novo modelo a cada dois anos, concebido para melhorar o desempenho. Outros congelaram o desenvolvimento devido às suas estratégias de marketing ou interesses. Atualmente, todas estas máquinas têm tanta potência de motor que já não se trata de potência extra, mas sim de uma melhor condução e de um menor desgaste dos pneus."

"No passado, a FIM e a Dorna tentaram tornar a moto mais parecida com a de produção", acrescentou o espanhol. "O que nos escapou um pouco devido à falta de informação dos fabricantes é que alguns pararam o desenvolvimento desde 2017 ou 2018. As regras sempre foram que apenas certas mudanças poderiam ser feitas no motor e no chassi. Quando alguns fabricantes pararam o seu desenvolvimento, chegámos a um ponto em que precisavam de uma melhor dirigibilidade. É por isso que, no futuro, daremos mais margem de manobra para alterações ao motor, mas estas peças fornecidas pelos fabricantes ou pelos seus parceiros estarão sempre sujeitas a controlo de custos. Atualmente, os construtores estão em níveis diferentes. Não se trata de elevar o nível geral, mas sim de reduzir a distância para os melhores. Não devemos pensar apenas no próximo ano, mas também em onde poderemos estar dentro de cinco anos. Talvez tenhamos de ajustar um pouco este conceito ao longo dos anos, mas ele foi aceite por todos."