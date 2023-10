ASI : des "idées vertes" pour intéresser davantage les fabricants

Les motos du championnat du monde de Superbike doivent être plus lentes et plus économes en carburant. Le directeur exécutif du SBK, Gregorio Lavilla, voit dans ces mesures des chances d'assurer la pérennité du championnat.

Dans le cadre du nouveau règlement technique à partir de 2024, des mesures ont également été décidées qui ont une influence sur le développement des moteurs des constructeurs et sur la perception extérieure du championnat du monde de Superbike - et qui lui donnent au passage une touche plus verte.

Dans un premier temps, la capacité du réservoir sera réduite de 24 à 21 litres à partir de l'année prochaine, ce qui encouragera les constructeurs à améliorer l'efficacité de leurs moteurs à combustion. À partir de 2025, la Fédération internationale de motocyclisme(FIM) aura également la possibilité d'équilibrer les performances des motos en fonction du débit d'essence autorisé. Cette année déjà, quelques motos ont roulé à titre d'essai avec le capteur nécessaire à cet effet, en 2024, au moins deux machines par constructeur devront en être équipées afin de collecter de nombreuses données significatives. Celles-ci constitueront ensuite la base du nouvel instrument d'équilibre du débit maximal à partir de 2025.

"Les motos doivent être limitées d'une certaine manière pour répondre aux réalités de la sécurité", a expliqué Andrea Dosoli, responsable des courses sur route chez Yamaha, à SPEEDWEEK.com. " Nous devons probablement repenser notre marketing. Au lieu de la vitesse de pointe et de la puissance maximale, nous devrions mettre l'accent sur la qualité de la moto. Ensuite, nous parlerons d'efficacité, de maniabilité et de sensations sur la moto".

Le directeur exécutif de la SBK, Gregorio Lavilla, ne voit pas seulement dans le contrôle du flux de carburant une possibilité d'équilibrage qui sera nettement plus fine et plus facile à gérer que l'actuel via le régime maximal, il prend aussi volontiers en compte les effets secondaires positifs pour le championnat.

Dans ce contexte, le mot-clé ESG est évoqué, les trois lettres signifiant "Environmental Social Governance" - en français : environnement, social et gestion d'entreprise. Il s'agit donc de durabilité.

"Le sport automobile et la société évoluent dans une direction où nous nous préoccupons davantage de l'ESG", explique Lavilla. "Quoi de mieux que de donner ce défi aux constructeurs pour qu'ils puissent y travailler ? S'ils peuvent consommer autant de carburant qu'ils le souhaitent, il n'y a pas de défi. Je veux donner aux constructeurs des raisons de continuer à investir dans notre championnat. Car il se peut qu'un constructeur ne cherche pas seulement à être rapide, mais qu'il souhaite également développer des machines plus efficaces".

Ces dernières années, les ajustements du régime maximal par constructeur ont donné lieu à d'interminables discussions sur l'équité et le bien-fondé de la démarche, et ont abouti à la situation absurde où le modèle de série de la Ducati Panigale V4R tourne 900 tr/min de plus que ce que la version de course SBK est actuellement autorisée à faire.

Avec une quantité de carburant réduite, les constructeurs doivent évaluer eux-mêmes à quelle vitesse ils laissent tourner leurs moteurs en course.

"Si quelqu'un doit réduire le régime pour atteindre la fin de la course, ce ne seront pas les règles qui l'imposeront", a noté Lavilla. "Ce sera le constructeur qui décidera de sa stratégie. Si nous limitons la consommation de carburant, il est évident que la puissance sera réduite. Nous assurons ainsi une plus grande sécurité, car les zones de dégagement des circuits ne peuvent pas être étendues à 400 mètres. Toutes ces choses ont un but positif - c'est le message le plus efficace que nous puissions envoyer. Nous disons ainsi que nous nous soucions de l'environnement et des émissions, même si une moto ne produit que de très faibles quantités de polluants. Nous avons demandé aux constructeurs d'investir dans ces domaines".

À partir de la saison prochaine, l'essence E40, c'est-à-dire un carburant produit à 40 pour cent à partir de matières premières renouvelables, sera également obligatoire dans le championnat du monde Superbike. À moyen terme, ce sera l'E100, tel qu'il est utilisé par exemple dans le sport sur piste sous forme de méthanol (alcool pur) comme carburant depuis plus de 100 ans.