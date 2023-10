Ben Spies (39), leyenda de SBK, se convierte en jefe del equipo Ducati

Bobby y Graham Rahal son padre e hijo, ambos se han hecho un nombre en la IndyCar. Juntos han decidido crear un equipo en la categoría MotoAmerica Supersport. Se utilizarán dos Ducati Panigale 955 V2.

Ben Spies, una personalidad internacionalmente conocida y bien relacionada, ha sido contratado como director del equipo. El tejano es cinco veces campeón del AMA Superbike, campeón del mundo de Superbike en 2009 y ganador de MotoGP.

Spies participó en el proyecto desde el principio. "Hace unos meses se pusieron en contacto conmigo y me preguntaron si me gustaría participar para ayudar al equipo y a los pilotos con mis conocimientos. Me enganché de inmediato", afirma Spies. "En los últimos dos o tres años, MotoAmerica ha experimentado un gran auge entre los aficionados. Los Rahal están entrando ahora y probablemente conseguirán que una o dos empresas más monten más equipos, y lo veo como algo realmente bueno. Estoy deseando volver al paddock y ayudar al equipo con mis conocimientos y a los pilotos los fines de semana con estrategias y todo eso."

Para los Rahals, la participación en MotoAmerica tiene un vínculo directo con su negocio. Graham es propietario de dos tiendas Ducati en EE.UU., así como de una tienda de láminas, de donde surgió el contacto con el fabricante de láminas Xpel. Bobby, por su parte, es propietario de concesionarios de coches de marcas europeas -desde BMW a Jaguar, Land Rover, Mercedes y Volvo- y también tiene vínculos comerciales con Xpel a través de ellos.

"Mi padre siempre ha tenido una gran pasión por las motos. Él despertó mi amor por las carreras y por Ducati. Me encanta esta marca", explicó Graham Rahal su implicación. "El equipo de carreras combina todo a la perfección. Nuestro proyecto está pensado para varios años. El fichaje de Ben Spies como director del equipo es un verdadero activo para nuestro programa. Va a ser una gran aventura para nuestra organización y Ducati y algo sobre lo que podremos construir en el futuro y esperamos tener éxito con la Ducati Panigale V2."