La légende du SBK Ben Spies (39 ans) devient chef d'équipe Ducati

Bobby et Graham Rahal sont père et fils, tous deux se sont fait un nom sur la scène de l'IndyCar. Ensemble, ils ont décidé de fonder une équipe dans la catégorie Supersport de MotoAmerica. Deux Ducati Panigale 955 V2 sont utilisées.

Pour diriger l'équipe, ils ont fait appel à Ben Spies, une personnalité connue au niveau international et disposant d'un bon réseau. Le Texan est quintuple champion de Superbike AMA, champion du monde de Superbike en 2009 et vainqueur de MotoGP.

Spies a été impliqué très tôt dans le projet. "On m'a contacté il y a quelques mois et on m'a demandé si je voulais en faire partie pour aider l'équipe et les pilotes avec mes connaissances, et c'était une évidence pour moi. J'ai tout de suite été tout feu tout flamme", a déclaré Spies. "Ces deux ou trois dernières années, le MotoAmerica a connu un grand essor auprès des fans. Les Rahal arrivent maintenant et vont probablement inciter une ou deux autres entreprises à créer d'autres équipes, et je vois cela comme une très bonne chose. Je suis simplement impatient d'être de retour dans le paddock et d'aider l'équipe avec mes connaissances et d'aider les pilotes pendant les week-ends avec des stratégies et tout le reste".

Pour les Rahal, l'engagement dans MotoAmerica a un lien direct avec leurs affaires. Graham possède deux magasins Ducati aux États-Unis ainsi qu'un atelier de pelliculage, grâce auquel le contact avec le fabricant de films Xpel a été établi. Bobby, quant à lui, est propriétaire de concessions automobiles de marques européennes - de BMW à Jaguar, Land Rover, Mercedes et Volvo - et entretient également des relations commerciales avec Xpel par ce biais.

"Mon père a toujours eu une grande passion pour les motos. Mon amour pour la course et pour Ducati est né grâce à lui. J'adore cette marque", a déclaré Graham Rahal pour expliquer sa participation. "L'équipe de course combine tout à la perfection. Notre projet est prévu pour plusieurs années. L'arrivée de Ben Spies à la tête de l'équipe est un véritable atout pour notre programme. Ce sera une grande aventure pour notre organisation et pour Ducati, et quelque chose que nous pourrons développer dans le futur et, je l'espère, réussir avec la Ducati Panigale V2".