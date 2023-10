La leggenda della SBK Ben Spies (39) diventa capo del team Ducati

Bobby e Graham Rahal sono padre e figlio, entrambi si sono fatti un nome nella scena IndyCar. Insieme hanno deciso di creare un team nella categoria MotoAmerica Supersport. Verranno utilizzate due Ducati Panigale 955 V2.

Ben Spies, una personalità conosciuta e ben collegata a livello internazionale, è stato ingaggiato come team manager. Il texano è cinque volte campione AMA Superbike, campione del mondo Superbike 2009 e vincitore della MotoGP.

Spies è stato coinvolto nel progetto fin dalle prime fasi. "Mi hanno contattato qualche mese fa e mi hanno chiesto se volevo essere coinvolto per aiutare il team e i piloti con le mie conoscenze. Mi sono subito appassionato", ha detto Spies. "Negli ultimi due o tre anni, il MotoAmerica ha avuto un grande successo tra i fan. I Rahal stanno arrivando ora e probabilmente convinceranno una o due altre aziende a creare altri team, e la vedo come una cosa davvero positiva. Non vedo l'ora di tornare nel paddock per aiutare il team con le mie conoscenze e per aiutare i piloti nei fine settimana con le strategie e tutto il resto".

Per i Rahal, il coinvolgimento nel MotoAmerica ha un legame diretto con la loro attività. Graham possiede due negozi Ducati negli Stati Uniti e un negozio di lamine, ed è così che è nato il contatto con il produttore di lamine Xpel. Bobby, invece, è proprietario di concessionarie di auto di marchi europei - da BMW a Jaguar, Land Rover, Mercedes e Volvo - e attraverso di loro ha contatti commerciali con Xpel.

"Mio padre ha sempre avuto una grande passione per le moto. Il mio amore per le corse e per la Ducati è stato innescato da lui. Adoro questo marchio", ha spiegato Graham Rahal. "La squadra corse combina tutto alla perfezione. Il nostro progetto è pensato per diversi anni. L'ingaggio di Ben Spies come team principal è una vera risorsa per il nostro programma. Sarà una grande avventura per la nostra organizzazione e per la Ducati e qualcosa su cui potremo costruire in futuro, sperando di avere successo con la Ducati Panigale V2".