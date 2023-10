A lenda do SBK Ben Spies (39) torna-se chefe de equipa da Ducati

Bobby e Graham Rahal são pai e filho, tendo ambos feito nome na cena da IndyCar. Juntos decidiram criar uma equipa na categoria MotoAmerica Supersport. Serão utilizadas duas Ducati Panigale 955 V2.

Ben Spies, uma personalidade internacionalmente conhecida e bem relacionada, foi contratado como chefe de equipa. O texano é cinco vezes Campeão da AMA Superbike, Campeão do Mundo de Superbike em 2009 e vencedor do MotoGP.

Spies esteve envolvido no projeto numa fase inicial. "Fui abordado há alguns meses e perguntaram-me se gostaria de participar para ajudar a equipa e os pilotos com os meus conhecimentos, o que foi óbvio para mim. Fiquei imediatamente agarrado", disse Spies. "Nos últimos dois ou três anos, o MotoAmerica tem tido uma grande ascensão junto dos fãs. Os Rahals estão a chegar agora e provavelmente vão levar uma ou duas outras empresas a criar mais equipas, e vejo isso como uma coisa muito boa. Estou ansioso por voltar ao paddock e ajudar a equipa com os meus conhecimentos e ajudar os pilotos nos fins-de-semana com estratégias e tudo isso."

Para os Rahals, o envolvimento no MotoAmerica tem uma ligação direta com os seus negócios. Graham é proprietário de duas lojas Ducati nos EUA, bem como de uma loja de películas, e foi assim que surgiu o contacto com o fabricante de películas Xpel. Bobby, por outro lado, é proprietário de concessionários de automóveis de marcas europeias - desde a BMW à Jaguar, Land Rover, Mercedes e Volvo - e também tem ligações comerciais com a Xpel através deles.

"O meu pai sempre teve uma grande paixão por motas. O meu amor pelas corridas e pela Ducati foi despertado por ele. Adoro esta marca", explicou Graham Rahal sobre o seu envolvimento. "A equipa de corrida combina tudo na perfeição. O nosso projeto foi concebido para vários anos. A contratação de Ben Spies como chefe de equipa é um verdadeiro trunfo para o nosso programa. Vai ser uma grande aventura para a nossa organização e para a Ducati e algo que podemos desenvolver no futuro e esperamos ter sucesso com a Ducati Panigale V2."