Go Eleven Ducati : Iannone veut une revanche, pas de l'argent

Pendant quatre ans, Andrea Iannone a été mis au placard en raison d'une suspension pour dopage, mais l'Italien n'a pas disparu de la scène publique pour autant. Sa participation à "Dancing Stars 2021", ses apparitions dans d'autres émissions de télévision et sa relation avec la chanteuse pop Elodie, très connue en Italie, ont permis à l'homme de 34 ans de faire régulièrement la une des médias. On peut s'attendre à ce que son retour dans le monde de la course fasse l'objet d'une couverture médiatique intense.

Le championnat du monde de Superbike pourrait également profiter de la popularité de l'Italien, comme en est convaincu le manager de l'équipe Go Eleven Ducati, Denis Sacchetti. "Andrea est l'un des rares pilotes à pouvoir attirer un large public, comme Valentino", a déclaré Sacchetti à nos confrères de GPOne. "Les pilotes SBK actuels sont certes de premier ordre, mais ils sont surtout connus des fans. Andrea peut aider à élargir le spectre et peut-être à attirer de nouveaux sponsors. C'est une opportunité que nous devons tous saisir - nous, les autres équipes, Dorna, les chaînes de télévision et tous les autres médias".

Il est peu probable que l'équipe privée Ducati fasse un bond en avant sur le plan sportif, compte tenu de la longue absence de Iannone en course, du moins à court terme. "Nous ne devrions pas nous laisser mettre la pression. Au début, nous allons souffrir, nous devons donc aborder les choses avec sérénité et profiter du moment présent", a déclaré Sacchetti. "Avec le temps, nous verrons où le voyage peut nous mener. Je pense qu'Andrea peut obtenir des résultats importants - il a le talent et la volonté. En tout cas, il nous divertira ... Il ne revient pas pour gagner de l'argent, mais pour récupérer quelque chose qu'on lui a pris. C'est une motivation différente de celle des pilotes qui ont déclaré leur retraite et qui reviennent plus tard".

Go Eleven participera aux tests d'hiver 2023 avec la moto de cette année. Pour 2024, Iannone recevra du matériel actuel.