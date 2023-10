Go Eleven Ducati: Iannone vuole vendetta, non soldi

Per quattro anni Andrea Iannone è stato messo sul ghiaccio a causa di un divieto di doping, ma l'italiano non è scomparso dagli occhi del pubblico per questo motivo. Grazie alla sua partecipazione a "Ballando le stelle 2021", alle apparizioni in altri programmi televisivi e, non da ultimo, alla sua relazione con la cantante pop Elodie, molto conosciuta in Italia, il 34enne è stato regolarmente sui media. Si può ipotizzare che il suo ritorno alle corse sarà oggetto di un'intensa attività di informazione.

Il team manager di Go Eleven Ducati, Denis Sacchetti, è convinto che anche il Campionato Mondiale Superbike possa beneficiare della popolarità dell'italiano. "Andrea è uno dei pochi piloti in grado di attirare un vasto pubblico, proprio come Valentino", ha dichiarato Sacchetti ai colleghi di GPOne. "Gli attuali piloti della SBK sono di alto livello, ma sono conosciuti soprattutto dagli appassionati. Andrea può contribuire ad ampliare lo spettro e forse ad attirare nuovi sponsor. È un'opportunità che dobbiamo cogliere tutti: noi, gli altri team, Dorna, le reti televisive e tutti gli altri media".

È improbabile che il team privato Ducati faccia un salto di qualità anche in termini sportivi, almeno nel breve periodo, vista la lunga pausa di Iannone dalle corse. "Non dobbiamo metterci sotto pressione. All'inizio soffriremo, quindi dobbiamo prendere le cose con calma e goderci il momento", ha detto Sacchetti. "Con il tempo vedremo dove potrà arrivare il viaggio. Credo che Andrea possa raggiungere risultati importanti, ne ha il talento e la volontà. In ogni caso, ci farà divertire... Non torna per fare soldi, ma per riprendersi qualcosa che gli è stato tolto. È una motivazione diversa da quella dei piloti che si ritirano e tornano più tardi".

Go Eleven disputerà i test invernali del 2023 con la moto di quest'anno. Per il 2024, Iannone riceverà il materiale attuale.