Go Eleven Ducati: Iannone quer vingança, não dinheiro

Com Andrea Iannone, a equipa Go Eleven da Ducati vai receber muita atenção no Campeonato do Mundo de Superbikes de 2024. A motivação do antigo piloto de MotoGP é diferente da de um normal regressado.

Durante quatro anos, Andrea Iannone foi colocado no gelo devido a uma proibição de doping, mas o italiano não desapareceu dos olhos do público por causa disso. Através da sua participação no "Dancing Stars 2021", de aparições noutros programas de televisão e, por último, mas não menos importante, da sua relação com a cantora pop Elodie, que é muito conhecida em Itália, o piloto de 34 anos esteve regularmente nos meios de comunicação social. É de supor que o seu regresso às corridas será objeto de uma intensa cobertura mediática.

O chefe de equipa da Go Eleven Ducati, Denis Sacchetti, está convencido de que o Campeonato do Mundo de Superbike também pode beneficiar da popularidade do italiano. "Andrea é um dos poucos pilotos que consegue atrair um grande público - tal como Valentino", disse Sacchetti aos nossos colegas da GPOne. "Os actuais pilotos da SBK são de topo, mas são sobretudo conhecidos pelos fãs. Andrea pode ajudar a alargar o espetro e talvez atrair novos patrocinadores. É uma oportunidade que todos temos de agarrar - nós, as outras equipas, a Dorna, as redes de televisão e todos os outros meios de comunicação."

Se a equipa privada da Ducati também vai dar um salto em frente em termos desportivos é improvável, pelo menos a curto prazo, dada a longa pausa de Iannone nas corridas. "Não nos devemos colocar sob pressão. No início vamos sofrer, por isso temos de ter calma e aproveitar o momento", disse Sacchetti. "Com o tempo, veremos até onde pode ir a viagem. Penso que o Andrea pode alcançar resultados importantes - tem talento e vontade. Em todo o caso, ele vai divertir-nos... Não está a regressar para ganhar dinheiro, mas para recuperar algo que lhe foi retirado. É uma motivação diferente da dos pilotos que se retiraram e voltaram mais tarde".

A Go Eleven vai disputar os testes de inverno de 2023 com a moto deste ano. Para 2024, Iannone receberá o material atual.