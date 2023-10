Finale du SBK à Jerez : comment attirer les fans

En remplacement de la course outre-mer de San Juan, Jerez accueillera la finale du championnat du monde Superbike 2023. Les fans espagnols pourront célébrer le deuxième titre mondial d'Álvaro Bautista et faire un tour avec le pilote Ducati.

Le championnat du monde proche de la série s'est rendu pour la première fois à Jerez en 1990, mais il s'agissait d'un spectacle unique. Ce n'est qu'en 2013 que la piste espagnole est revenue, et ce n'est qu'en 2018 et 2022 qu'aucun meeting du championnat du monde Superbike n'a eu lieu. Mais si Jerez accueille la finale cette année, c'est uniquement en raison de la situation politique en Argentine, où le dernier acte aurait dû se dérouler sur le circuit San Juan Villicum. C'est pourquoi les pilotes du Championnat du monde Supersport 300 et du WorldSSP Challenge, qui ne sont présents que lors des événements en Europe, sont absents.

La course de la série des jeunes talents 2021 s'est déroulée de manière dramatique lorsque, après un terrible accident lors de la première course, Dean Berta Vinales, âgé de 15 ans seulement, a été mortellement écrasé par plusieurs pilotes.

Le Circuito de Jerez en Andalousie, long de 4,428 kilomètres, compte 13 virages, dont la plupart portent le nom de célèbres pilotes de sport automobile comme Angel Nieto, Àlex Crivillé et Sito Pons. Les possibilités de dépassement les plus appréciées sont le virage 6 "Curva Dry Sack" après la ligne droite de 600 mètres et le dernier virage en épingle, la "Curva Jorge Lorenzo", avant la ligne droite de départ et d'arrivée. Bien que le circuit ait été construit en 1986, il répond toujours aux normes de sécurité les plus élevées avec ses onze mètres de largeur de piste et ses vastes zones de dégagement. En raison de la douceur du climat, le circuit est très apprécié pour les essais hivernaux.

Avec les championnats du monde Superbike et Supersport, le programme du douzième et dernier meeting de la saison est clair et aucune série nationale ne sera engagée dans le cadre du championnat du monde. Ainsi, seul le probable sacre d'Álvaro Bautista (Ducati) pourrait attirer les Espagnols sur le circuit. Et à la fin de l'événement, les fans qui auront fait le déplacement pourront rouler sur le circuit avec leurs propres motos et en compagnie des trois premiers du championnat du monde, c'est-à-dire Bautista, Toprak Razgatlioglu (Yamaha) et Jonathan Rea (Kawasaki).