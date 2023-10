Finale SBK a Jerez: come attirare i tifosi

Il Campionato del Mondo di serie ha fatto la sua prima apparizione a Jerez nel 1990, ma si è trattato di uno spettacolo unico. Il circuito spagnolo è tornato solo nel 2013 e solo nel 2018 e nel 2022 non si è disputato alcun incontro del Campionato mondiale Superbike. Tuttavia, il fatto che quest'anno sia Jerez a ospitare la finale è dovuto esclusivamente alla situazione politica in Argentina, dove l'atto finale avrebbe dovuto svolgersi sul circuito di San Juan Villicum. Per questo motivo mancano anche i piloti del Campionato mondiale Supersport 300 e del WorldSSP Challenge, che sono presenti solo agli eventi in Europa.

La gara della serie junior 2021 è stata drammatica quando, dopo un terribile incidente nella prima gara, la decana Berta Vinales, di soli 15 anni, è stata investita da diversi piloti e ferita mortalmente.

I 4,428 chilometri del Circuito di Jerez, in Andalusia, sono caratterizzati da 13 curve, la maggior parte delle quali porta il nome di famose star del motorsport come Angel Nieto, Àlex Crivillé e Sito Pons. Le opportunità di sorpasso più popolari sono la curva 6 "Curva Dry Sack" dopo il rettilineo di 600 metri e l'ultimo tornante, la "Curva Jorge Lorenzo", prima del rettilineo di partenza e arrivo. Sebbene il circuito sia stato costruito nel 1986, soddisfa ancora i più elevati standard di sicurezza grazie alla sua larghezza di undici metri e alle generose zone di deflusso. A causa del clima mite, il circuito è molto popolare per i test invernali.

Con i campionati mondiali Superbike e Supersport, il programma del dodicesimo e ultimo appuntamento della stagione è chiaro: nessuna serie nazionale parteciperà al campionato mondiale. Quindi solo la probabile vittoria del titolo di Álvaro Bautista (Ducati) potrebbe attirare gli spagnoli in pista. E alla fine dell'evento, i tifosi in trasferta potranno percorrere il circuito con le proprie moto e in compagnia dei primi tre classificati del Campionato del Mondo, ovvero Bautista, Toprak Razgatlioglu (Yamaha) e Jonathan Rea (Kawasaki).