Final da SBK em Jerez: como atrair os fãs

Em substituição da corrida ultramarina em San Juan, Jerez vai acolher a final do Campeonato do Mundo de Superbike de 2023. Os fãs espanhóis podem celebrar o segundo título de Álvaro Bautista no Campeonato do Mundo e dar uma volta com o piloto da Ducati.

O Campeonato do Mundo de produção fez a sua primeira aparição em Jerez em 1990, mas foi um espetáculo único. A pista espanhola só regressou em 2013, e só em 2018 e 2022 é que não houve uma reunião do Campeonato do Mundo de Superbike. No entanto, o facto de Jerez acolher a final deste ano deve-se exclusivamente à situação política na Argentina, onde o ato final deveria ter tido lugar no circuito de San Juan Villicum. É por isso que os pilotos do Campeonato do Mundo de Supersport 300, bem como do WorldSSP Challenge, que só estão presentes nos eventos na Europa, também estão ausentes.

A corrida da série júnior de 2021 foi dramática quando, após um terrível acidente na primeira corrida, Dean Berta Vinales, de apenas 15 anos de idade, foi atropelado por vários pilotos e ferido mortalmente.

O Circuito de Jerez, com 4,428 quilómetros, na Andaluzia, tem 13 curvas, a maioria das quais tem o nome de estrelas famosas do desporto automóvel, como Angel Nieto, Àlex Crivillé e Sito Pons. As oportunidades de ultrapassagem particularmente populares são a curva 6 "Curva Dry Sack" após a reta de 600 metros e a última curva, a "Curva Jorge Lorenzo", antes da reta da meta. Apesar de o circuito ter sido construído em 1986, continua a satisfazer os mais elevados padrões de segurança, com uma largura de pista de onze metros e generosas zonas de saída de pista. Devido ao clima ameno, o circuito é muito popular para os testes de inverno.

Com os Campeonatos do Mundo de Superbike e Supersport, o programa do décimo segundo e último encontro da época é claro, e nenhuma série nacional competirá no Campeonato do Mundo. Assim, só a provável conquista do título por Álvaro Bautista (Ducati) poderá atrair os espanhóis para a pista. E, no final do evento, os adeptos viajantes poderão percorrer o circuito com as suas próprias motos e na companhia dos três primeiros do Campeonato do Mundo, ou seja, Bautista, Toprak Razgatlioglu (Yamaha) e Jonathan Rea (Kawasaki).