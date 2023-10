Marco Melandri sobre Andrea Iannone: "¡Muy escéptico!"

Andrea Iannone no compitió durante cuatro años debido a una prohibición por dopaje, con una moto de carretera el ex piloto de MotoGP entrenaba regularmente en la pista como parte de los días de pista. El 18 de octubre se hizo oficial que el piloto de 34 años volvería a la competición y debutaría en el Campeonato del Mundo de Superbike 2024 con Go Eleven Ducati.

Inmediatamente después del final de la temporada de este año en Jerez, Iannone probará la Panigale V4R en Superbike por primera vez. Sin embargo, no se subirá a su moto de inscripción 2024 hasta después de las vacaciones de invierno.

Como recordatorio, los pilotos inscritos en el Campeonato del Mundo sólo tienen derecho a diez días de pruebas, a partir de la final del 29 de octubre hasta el final de la nueva temporada.

Marco Melandri ha tenido su propia experiencia de reaparición, pero el subcampeón de Superbikes en 2011 estuvo fuera de acción sólo nueve meses entre Losail 2019 y su sorprendente regreso como sustituto en el equipo Barni en Jerez 2020. "No sé cuánto tiempo pasó Andrea sobre la moto en esos cuatro años. Pero el mayor escollo para él será la lucha por la posición en carrera", dijo Marco Melandri a nuestros compañeros de Corsedimoto. "No creo que pueda superarlo fácilmente. Incluso si recupera su antigua velocidad, es algo completamente diferente cuando estás rodando en un pelotón."

Iannone no se considera aprensivo en el cuerpo a cuerpo, apoyándose en su poderosa complexión. "Eso es cierto, es un tipo grande y fuerte, así que se sentirá físicamente superior. Eso le ayudará, pero no lo sé. Es algo complejo", reflexiona Melandri. "Lo diré sinceramente: ¡soy muy escéptico! Preferiría haber dado una oportunidad a un joven. Seguro que con la llegada de Andrea Iannone se hablará mucho del Campeonato del Mundo de Superbike, atraerá a gente nueva y más. Veremos qué pasa entonces en la pista".