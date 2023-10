Marco Melandri à propos d'Andrea Iannone : "très sceptique" !

Pendant quatre ans, Andrea Iannone n'a pas participé à des courses en raison d'une suspension pour dopage. Avec une moto de route, l'ancien pilote de MotoGP s'entraînait régulièrement sur la piste dans le cadre de track-days. Le 18 octobre, il a été officialisé que le pilote de 34 ans reviendrait à la compétition et ferait ses débuts dans le championnat du monde Superbike 2024 avec Go Eleven Ducati.

Immédiatement après la finale de la saison de cette année à Jerez, Iannone testera pour la première fois la Panigale V4R en superbike. Il ne pilotera toutefois sa moto de 2024 qu'après la pause hivernale.

Pour rappel, les pilotes inscrits au championnat du monde n'ont droit qu'à dix jours d'essais, à partir de la finale du 29 octobre et jusqu'à la fin de la nouvelle saison !

Marco Melandri a fait sa propre expérience de retour, mais le vice-champion du monde Superbike 2011 n'a été absent des affaires que neuf mois entre Losail 2019 et son retour surprise en tant que remplaçant au sein du team Barni à Jerez 2020. "Je ne sais pas combien de temps Andrea a passé sur la moto pendant ces quatre années. Mais la plus grande pierre d'achoppement pour lui sera la lutte pour la position en course", a déclaré Marco Melandri à nos collègues de Corsedimoto. "Je ne pense pas qu'il puisse surmonter cela facilement. Même s'il retrouve sa vitesse d'antan, c'est très différent de rouler en peloton".

Iannone n'a pas été considéré comme une personne délicate dans la mêlée et s'est appuyé sur sa forte stature. "C'est vrai qu'il est grand et fort et qu'il se sentira donc physiquement supérieur. Cela va l'aider, mais je ne sais pas. C'est une chose complexe", ruminait Melandri. "Je le dis franchement : je suis très sceptique ! J'aurais plutôt donné une chance à un jeune. Il est certain qu'avec l'arrivée d'Andrea Iannone, on parlera beaucoup du championnat du monde de Superbike, il attirera de nouvelles personnes et même plus. Nous verrons ce qui se passera ensuite sur le circuit".