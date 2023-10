Marco Melandri su Andrea Iannone: "Molto scettico!".

Andrea Iannone non ha corso per quattro anni a causa di un divieto di doping, ma con una moto da strada l'ex pilota della MotoGP si allenava regolarmente in pista nell'ambito dei track day. Il 18 ottobre è stato ufficializzato il ritorno alle corse del 34enne, che debutterà nel Campionato Mondiale Superbike 2024 con il Go Eleven Ducati.

Subito dopo il finale di stagione di quest'anno a Jerez, Iannone proverà per la prima volta la Panigale V4R in assetto Superbike. Tuttavia, non salirà in sella alla moto iscritta nel 2024 fino a dopo la pausa invernale.

Ricordiamo che ai piloti iscritti al Campionato del Mondo sono concessi solo dieci giorni di test, a partire dalla finale del 29 ottobre fino alla fine della nuova stagione!

Marco Melandri ha avuto la sua esperienza di rientro, ma il vicecampione della Superbike 2011 è stato fuori gioco per soli nove mesi tra Losail 2019 e il suo ritorno a sorpresa come sostituto nel team Barni a Jerez 2020. "Non so quanto tempo Andrea abbia trascorso sulla moto in quei quattro anni. Ma lo scoglio più grande per lui sarà la lotta per la posizione in gara", ha detto Marco Melandri ai colleghi del Corsedimoto. "Non credo che possa superarlo facilmente. Anche se dovesse ritrovare la sua vecchia velocità, è qualcosa di completamente diverso quando si corre in gruppo".

Iannone non è considerato schizzinoso nel combattimento ravvicinato, contando sulla sua potente corporatura. "È vero, è un ragazzo grande e forte, quindi si sentirà fisicamente superiore. Questo lo aiuterà, ma non lo so. È una cosa complessa", riflette Melandri. "Lo dico sinceramente: sono molto scettico! Avrei preferito dare una possibilità a un giovane. Sicuramente, con l'arrivo di Andrea Iannone, si parlerà molto del Campionato Mondiale Superbike, attirerà nuove persone e non solo. Vedremo poi cosa succederà in pista".