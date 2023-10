Marco Melandri sobre Andrea Iannone: "Muito cético!

A estreia de Andrea Iannone na Ducati V4R é aguardada com grande expetativa. Marco Melandri é um dos cépticos quanto à entrada do seu compatriota no Campeonato do Mundo de Superbikes de 2024.

Andrea Iannone não correu durante quatro anos devido a uma proibição de doping. Com uma moto de estrada, o antigo piloto de MotoGP treinava regularmente na pista como parte dos track days. Em 18 de outubro, tornou-se oficial que o piloto de 34 anos iria regressar às corridas e estrear-se no Campeonato do Mundo de Superbikes de 2024 com a Go Eleven Ducati.

Imediatamente após o final da época deste ano em Jerez, Iannone vai testar a Panigale V4R em Superbike pela primeira vez. No entanto, ele não vai pilotar a sua moto de entrada em 2024 até depois da pausa de inverno.

Como lembrete, os pilotos inscritos no Campeonato do Mundo só têm direito a dez dias de testes, a partir da final de 29 de outubro até ao final da nova época!

Marco Melandri teve a sua própria experiência de regresso, mas o vice-campeão de Superbike de 2011 esteve fora de ação durante apenas nove meses entre Losail 2019 e o seu regresso surpresa como substituto na equipa Barni em Jerez 2020. "Não sei quanto tempo Andrea passou na moto nesses quatro anos. Mas o maior obstáculo para ele será a luta pela posição na corrida", disse Marco Melandri aos nossos colegas da Corsedimoto. "Não creio que ele consiga ultrapassar isto facilmente. Mesmo que ele volte à sua antiga velocidade, é algo completamente diferente quando se está a correr num grupo."

Iannone não foi considerado sensível em combate próximo, confiando na sua poderosa constituição. "É verdade, ele é um tipo grande e forte, por isso vai sentir-se fisicamente superior. Isso ajuda-o, mas não sei. É uma coisa complexa", diz Melandri. "Vou ser sincero: estou muito cético! Preferia ter dado uma oportunidade a um jovem. De certeza que, com a chegada de Andrea Iannone, vai falar-se muito do Campeonato do Mundo de Superbikes, ele vai atrair novas pessoas e muito mais. Veremos o que acontece na pista nessa altura".