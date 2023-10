Philipp Öttl : "Les portes sont fermées chez Ducati - trois chances

Après deux années passées chez Ducati, Philipp Öttl aurait aimé rester fidèle au constructeur de Borgo Panigale en 2024. Mais son équipe actuelle, Go Eleven, a donné la préférence à Andrea Iannone. Le team Motocorsa a quant à lui engagé à la surprise générale Michael Rinaldi, encore pilote officiel Ducati, alors qu'un accord verbal avait déjà été trouvé avec Öttl.

Actuellement, trois options s'offrent encore au Bavarois dans le championnat du monde Superbike. Les discussions avec Christophe Guyot, le propriétaire du team Yamaha GMT94, sont bien avancées. Le Français a une haute opinion de Philipp, Yamaha Allemagne et Yamaha Europe sont favorables à son transfert et le verraient bien chez les bleus. Mais Andrea Dosoli, le manager de la course sur route, n'a pas encore donné sa bénédiction.

Tout porte à croire que Dosoli va lever l'option sur Bradley Ray et transférer l'Anglais du team Yamaha Motoxracing au GMT94. Bien sûr, l'Italien ne peut pas le faire sans l'accord de Guyot, mais le patron de l'équipe, malgré toute sa sympathie pour Öttl, ne s'opposera guère à la décision de Dosoli tant qu'il aura un pilote fort dont le salaire sera pris en charge par Yamaha.

Si Öttl ne parvient pas à s'engager avec le GMT94, il reste la possibilité de rejoindre Motoxracing. A Portimao, Philipp a rencontré le team manager Sandro Carusi pour un entretien à l'hospitalité, il est le seul du top 15 du championnat du monde à être encore disponible. Avec huit résultats dans le top 10 lors des neuf dernières courses, Öttl a fait forte impression, battant à sept reprises le puissant Bassani, qui succédera à Jonathan Rea dans l'équipe d'usine Kawasaki en 2024.

La troisième chance s'offre à Öttl, 27 ans, dans l'équipe Puccetti, avec laquelle il a conquis la troisième place du championnat du monde Supersport en 2020. Manuel Puccetti a annulé à la dernière seconde son passage prévu chez Ducati, car Kawasaki lui a promis de manière inattendue du matériel d'usine. Il utilisera probablement cette moto pour la première fois lors de l'événement final du championnat du monde 2023, le dernier week-end d'octobre à Jerez, afin de se faire une idée de ses performances. Ce n'est qu'ensuite que Puccetti se penchera sur le pilote.

Philipp Öttl s'est fixé pour objectif de faire de la publicité pour lui-même sur son circuit de prédilection, Jerez, en obtenant d'autres résultats forts. C'est là qu'il a remporté son seul Grand Prix en 2018 dans la catégorie Moto3. Mardi et mercredi après la course, le premier test hivernal aura lieu sur la même piste - avec, espérons-le, l'Allemand sur une Superbike.

Pilotes et équipes du championnat du monde Superbike 2024 :

Ducati :

Aruba.it : Alvaro Bautista (E), Nicolo Bulega (I)

Motocorsa : Michael Rinaldi (I)

Go Eleven : Andrea Iannone (I)

Marc VDS : Sam Lowes (GB)

Barni Spark : Danilo Petrucci (I)



Yamaha :

Pata Prometeon : Jonathan Rea (GB), Andrea Locatelli (I)

GYTR GRT : Dominique Aegerter (CH), Remy Gardner (AUS)

Motoxracing : Öttl ? Ray ?

GMT94 : Ray ? Öttl ?



Honda :

HRC : Iker Lecuona (E), Xavier Vierge (E)

Petronas MIE : Mackenzie ?



BMW :

Motorrad Motorsport : Michael van der Mark (NL), Toprak Razgatlioglu (TR)

Bonovo action : Scott Redding (GB), Garrett Gerloff (USA)



Kawasaki :

KRT : Axel Bassani (I), Alex Lowes (GB)

Puccetti : Öttl ?

Orelac : Roi ?

Pedercini : Vinales ?



Gras = officiellement confirmé